記憶體要崩了嗎？杜金龍：高光不會只有一年

[NOWnews今日新聞] 記憶體族群近期走勢震盪，甚至一度摜到跌停，市場一度擔心記憶體行情要反轉；不過資深分析師杜金龍在節目中直言，這更像是漲多拉回、讓還沒上車的人有機會進場，短線震盪不必過度解讀成基本面翻空。

杜金龍指出，記憶體今年獲利被市場普遍看好，若後續延伸到明年高配息題材，股價有望在大盤高檔時獲得支撐，走勢也可能跟著盤勢「貼著走」，不排除強勢延續到明年5月。他也提醒，若未來進入第2、3季盤整考驗，屆時產業繳出營收、獲利亮眼，但股價卻「利多不漲」，才是真正需要提高警覺的訊號。

杜金龍提到，法人圈對今年獲利預估越喊越高，目標價亦同步往上修正，顯示主流資金對記憶體族群的態度仍偏正向。在他眼中，這波急殺比較像是「震盪洗牌」，逢回反而是布局點，而不是恐慌出場點。

他並以過去「航海王」行情做對照，當年股價進入高檔後，即使獲利後段開始走緩，仍能靠配息與市場人氣維持相對高位，走出一段不短的高光期。杜金龍認為，只要一檔個股長期維持在成交金額前段班，行情通常不會只熱一年，後面往往還有續航空間。

談到產業面，杜金龍也提到，AI帶動DRAM需求的重要性正在被放大，甚至連輝達執行長黃仁勳談AI時也常把DRAM放進敘事裡，代表記憶體在AI時代的角色已不同以往；此外，市場傳出主動式ETF仍在加碼空間中，資金面也不必過度悲觀。

杜金龍也提到過往市場經驗，以南亞科為例，若出現現金增資，常被視為景氣高點訊號之一，而目前未見這類動作，仍可視為相對偏多的環境。

