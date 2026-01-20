記憶體要課100%關稅...慘了？ 專家揭真實意涵：將成「電子黃金」





外媒《wccftech》報導，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）近日宣布，未在美國本土生產的記憶體（Memory）產品，未來恐面臨高達100%的進口關稅，引發全球半導體產業高度關注。對此，前台積電工程師、基金經理人沈萬鈞指出，外界直覺將此視為利空，但若回顧台積電（TSMC）赴美設廠的歷史，就會發現，美國動用高關稅工具，往往不是為了懲罰，而是為了「點名」關鍵產業。過去先進製程（Advanced Process）正是如此，如今主角正轉向記憶體。

廣告 廣告

沈萬鈞20日在粉專《萬鈞法人視野 WJ Capital Perspective》分析指出，在國安與科技戰略評估中，真正決定未來上限的半導體只有兩類：一是先進製程，二是高階記憶體。隨著人工智慧（AI）快速發展，瓶頸已不僅是算力（Compute），而是「記憶體存取速度（Memory Access）」。

他寫道：「算力可以用更多GPU（圖形處理器）解，但記憶體牆是系統性瓶頸。模型參數、上下文長度、推理頻率、代理式 AI 的連續記憶，全都在逼迫系統用前所未有的速度與密度『存、找、搬、讀』資料。模型參數、上下文長度與推理頻率，全面推升對高頻寬、高密度記憶體的需求。」

他強調，當記憶體從配角升格為效能決定因素，其國家層級定位隨之改變。美國不需對所有電子零組件課重稅，只需鎖定「高度集中、短期不可替代、直接影響國家級科技能力」的核心項目。同時滿足三個條件先是先進製程，現在是記憶體。他寫道：「，美國不需要對『所有東西』重稅，它只需要對最關鍵的那一小撮動手。先是先進製程，現在是記憶體。」

沈萬鈞直言，100%關稅真正傳遞的訊號不是懲罰，而是點名，記憶體已被美國列為必須掌控的戰略物資。當一個產業被寫入國家戰略，「在美國的戰略排序裡，記憶體正式接棒先進製程，成為下一個必須被掌控的核心物資。」面對的將是更長期、更結構性的需求曲線，也象徵記憶體正式成為AI世代的「電子黃金」，正式被寫進國家戰略的開端。

（封面圖／翻攝《萬鈞法人視野 WJ Capital Perspective》粉專）

更多東森財經新聞報導



記憶體麻煩大了？ 外媒點名南亞科、華邦電 恐遭課100%關稅

南亞科Q4賺110億 季增608% EPS 3.58元

台積電赴美、美光擴產在台 經部：台地位再升級