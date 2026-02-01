記憶體貴4倍釀「完美風暴」電視恐全面漲價 面板雙虎皮繃緊

面對記憶體、面板及貴金屬價格齊漲的「完美風暴」，全球電視產業生產成本急遽攀升。市場研究機構TrendForce最新報告指出，由於成本結構已無力支撐過往的低價策略，今年電視新機種調漲零售價勢在必行。

同時，TrendForce也將2026年全球電視出貨量預估值下調至年減0.6%，總量恐跌破1.95億台，下半年更有「旺季不旺」的隱憂。另有法人預估，恐將牽動面板雙虎友達、群創的出貨布局。

成本壓力炸鍋 記憶體飆漲成最大推手

報告指出，電視生產正面臨多重成本上漲壓力。佔整機成本40-50%的面板價格自2026年1月起轉為上漲趨勢；更嚴峻的是，電視用記憶體受AI伺服器及高頻寬記憶體（HBM）產能排擠效應影響，價格自2025年下半年起一路狂飆。

以4K電視標配的4GB DDR4為例，過去一年合約價漲幅超過4倍，預計2026年第一季將再季增逾60%。這導致DRAM佔電視物料清單（BOM）成本的比重，從原本的2.5-3%迅速攀升至6-7%，嚴重壓縮品牌廠獲利空間。TrendForce分析，規模較小、資源較少的二線品牌將首當其衝。

上半年提前備貨雖增2% 全年出貨仍看衰

回顧2025年，受美國關稅政策不確定性影響，品牌商歷經提前備貨與庫存調節的震盪，導致第三季旺季不旺，全年出貨量年減0.8%至1.96億台。

展望2026年，儘管有美國超級盃、FIFA世界盃及中國春節等賽事節慶加持，品牌商因擔憂零組件報價持續走高而加速提前備貨，預計第一季出貨量將年增 2% 達4,651萬台。然而，這波拉貨動能恐透支下半年需求，加上終端售價調漲可能抑制買氣，TrendForce將全年出貨預估從原本的年減0.3%進一步下修至年減0.6%，僅剩1億9,481萬台。

Mini LED逆勢突圍 滲透率上看10%

在一片看淡聲中，高階機種成為唯一的亮點。受惠於中國市場延續節能補貼政策並限縮至一級能耗產品，加上各大品牌在CES 2026競相推出更親民尺寸的RGB電視，TrendForce上修2026年Mini LED電視滲透率至10%，出貨量有望挑戰2,000萬台大關。其中，中國品牌TCL憑藉垂直整合優勢，市佔率有望突破三成，穩居Mini LED電視龍頭寶座。