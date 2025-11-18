記憶體超級循環到明年 他問為何一堆人心態崩？ 網嘆：反轉一瞬間





AI需求帶動供應鏈全面緊繃，全球記憶體市場掀起罕見缺貨潮，先前傳出報價飆升，但沈浸在漲價熱潮同時，相關記憶體類的股價則是出現漲多拉回走勢，更有專家警告記憶體價格走高大約6個月後，代工族群的本益比會一路下修，還點名廣達、鴻海等大廠都逃不過，引發民眾好奇市場「怎麼風向變了」，不過摩根士丹利仍堅信記憶體族群會再漲一波，並警告外界似乎低估DDR4的市場需求，預期DDR4明年Q1仍有漲價空間。

民眾在PTT論壇發文表示，上週外界拚命吹捧記憶體族群，並且跟風買進相關股票，本週卻陸續傳出報價漸緩等消息，還有人警告會影響各大廠商，股價也出現漲多拉回，雖然有輿論認為AI需求帶動記憶體這波超級循環，有機會延續到2026年，但本週市場風向轉變，不免想問一句「現在記憶體這台車子還能上吧？」

文章吸引網友留言，其中有人表示「先蹲後跳，懂？」、「散戶心態啊，跌一點點就受不了」、「趕快買啊，缺貨二年還不買爆」、「現貨報價趨緩，散戶怕死」、「強勢股本來反轉就是一瞬間的事」、「航運那時根本沒利空，股價一樣先反轉，現在這個怎那麼快雜音就出來了」、「我只知道DDR 4二手價，已經漲不動開始跌了」、「都囤貨的慘，恐怕要吃跌停」、「記憶體這波靠AI需求漲，AI出問題，記憶體不跌反而怪」、「先殺再拉，才有下一波高潮」

有別於網友的疑慮，摩根士丹利在最新的「大中華半導體產業報告」透露，除了DDR5將出現價格上漲，外界似乎也低估DDR4的市場需求，預期DDR4在明年第1季可能迎來顯著漲幅。

摩根士丹利分析師指出，市場對DDR4在資料中心交換器的重要性仍被低估，不僅交換器，GPU伺服器、CPU 伺服器及儲存伺服器同樣依賴DDR4作為快取記憶體。隨著AI運算需求爆發，DDR4供需結構有望帶來顯著價格上漲，尤其16Gb DDR4現貨庫存幾近空缺，為價格創造上行空間。

大摩還調升台灣記憶體股目標價，其中南亞科（2408）由130元調升至 198元、華邦電（2344）由72元調升至88元、力積電（6770）由35元調升至41元、旺宏（2337）由40元調升至48元。

摩根士丹利仍將華邦電列為首選，並預期2026年毛利率將顯著提升，受惠於DDR4/DDR5報價上漲、16奈米製程順利轉換及CUBE LT（低延遲堆疊記憶體、Low-latency Cube）新應用機會。

（封面示意圖／PhotoAC）

