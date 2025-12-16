記憶體超級牛市！台灣隊庫存見底 這「4」檔準備大賺！
財經中心／師瑞德報導
針對記憶體產業未來展望，有法人機構發布最新研究指出，受惠於 AI 運算需求的強勁推動，記憶體市場正迎來一波長達4至6季的上升循環。DRAM 與 NAND 產品報價的缺口將持續擴大，預期此波景氣上升週期將延續至 2026 年下半年（2H26）。
AI 運算需求爆發 記憶體步入結構性牛市
法人表示，本波記憶體報價上漲的關鍵驅動力，來自於AI Inference（推論）對AI Server記憶體需求的顯著提升。過去 AI 模型著重在訓練（Training）階段，但隨著 AI 應用（如 ChatGPT、Google Gemini 等）持續滲透至企業與生活層面，對應 AI Inference 階段的運算需求，將需要更大量的記憶體資源投入。
傳統伺服器、PC 或手機所需記憶體，其價格通常較為敏感；但 AI Server 對於 DRAM/NAND 價格波動的敏感度相對較低，更強調高效能與大容量。這使得記憶體價格週期性波動的影響被 AI 需求抵消，推動記憶體產業步入結構性牛市。例如，現在普遍的 AI 應用，其所需的 DRAM 需求已接近總 DRAM 需求的 34%。
HBM 成為新戰場 eSSD 出貨量將爆發
在高頻寬記憶體（HBM）方面，法人預估 HBM 整體市場價值在 2026 年將持續成長。其中，HBM4 元件位元需求將佔據整體市場的 22%。在供應鏈方面，SK Hynix的 HBM4 產品已成功通過 NVIDIA 認證，市場份額預期將維持在 60-70% 的領先地位。
此外，由於 AI 應用大幅增加記憶體層級，使記憶體架構更加多元，未來所需的eSSD（企業級固態硬碟）出貨量成長將顯著爆發。法人預估，未來五年 eSSD 出貨量成長複合年均增長率（CAGR）將高達 30%。同時，SLC/TLC eSSD 報價也將受到強勁需求支撐而持續上修。
台灣供應鏈庫存去化成果顯著 個股獲利看增
法人指出，受惠於 AI 需求的帶動，以及中心供應商（三星、SK Hynix）積極將產能轉向 HBM 和 DDR5 導致標準型產品供給受限，台灣記憶體供應鏈庫存天數已降至健康水位，獲利有望持續改善。
個股獲利與展望：在記憶體模組與控制晶片方面，群聯電子（8299 TT, 買進）表現亮眼。法人預估，群聯 3Q25 庫存天數可望季減 20 天至 176 天，顯示庫存調整已達相對低點。群聯將持續受惠於 eSSD 需求強勁及 SLC/TLC eSSD 報價上升，維持獲利高檔。
在 DRAM 製造方面，南亞科（2408 TT, 買進） 作為純 DRAM 製造商，將是這波報價上升循環的主要受惠者。法人預估其 3Q25 庫存天數可望季減 10 天至 201 天，庫存去化成果顯著。
在 NOR Flash 與利基型 DRAM 領域，華邦電（2344 TT, 未評等）的庫存去化速度優於平均。法人預估其 3Q25 庫存天數可望大幅季減 57 天至 184 天。同樣，旺宏（2337 TT, 未評等）的庫存調整進度也十分理想，預估其 3Q25 庫存天數可望季減 57 天至 143 天。
在封測領域，力成（6239 TT, 買進）將受惠於高階封測需求。法人預估其 3Q25 庫存天數季減 10 天至 180 天。作為 HBM 封測供應鏈之一，力成將受益於 HBM 模組化與高階封測需求的成長。
舊製程維持高價 新製程產能推進
法人預期，DDR4 EOL（End-of-Life）雖然進度緩慢，但受限於大廠產能被 HBM 與 DDR5 擠壓，DDR4 價格將維持高檔，並延續至 2026 年底。
此外，各大廠正積極推進新製程與 HBM 產能，例如Samsung預計 2028 年推出 1a nm 及 1b nm 製程；SK Hynix則計畫在 2026 年完成 HBM3E/HBM4 相關製程。這些新製程的推進，將進一步壓縮標準型 DRAM 供給，持續推動整體報價上漲。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
獨得2.17億！幸運兒爽翻天！龍潭彩券行老闆親揭「中獎秘辛」
新聞幕後／狠甩中、日、韓！全球被川普狂課稅 台灣竟獨享「超低稅率」
超額報酬的秘密！貝萊德AI「秒讀」萬份財報 揭秘華爾街巨頭「黑科技」
激情開售中！台北市區「最後一塊國家級鑽石地」 總底價66.8億標到賺到
其他人也在看
不是輝達！美股大崩跌「這一檔」卻反向飆升 阮慕驊：只要它撐得住就不用擔心
美股近期爆發大崩跌，科技股重加劇市場對AI熱潮泡沫化的疑慮，甚至紛紛擔憂這幾年的牛市即將結束，轉而進入熊市。對此，財經專家阮慕驊今（16）日在臉書發文直言，美國這一波回跌是跌估值？「當然不是！」阮慕驊表示，特斯拉過去5天漲8.6%，甲骨文和博通跌14.6%和16%。特斯拉本益比超過300倍、博通70倍、甲骨文34.8倍，如果是跌估值，第一個該暴跌的是特斯拉。......風傳媒 ・ 3 小時前 ・ 2
目標價100元無望了？這「記憶體指標股」慘摔近半根 爆量42萬張登成交王
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（15）日開低78.23點至28,119.79點，最低一度下挫513.15點至27,684.87點，終場收在27,866.94點，下跌331.08...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 11
轉型能源事業超成功！「光碟大廠」爆量漲停達連3漲炸32.55% 1萬多人排隊等進場
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導錸德（2349）日前在法說會上釋出多項利多消息，引發近期股價強漲，目前已衝出連3漲32.55%的好表現，今（15）日則持續強勢，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
大同慘跌停！華映案判賠131億元信心喊話失靈 9.45萬張排隊等賣
大同（2371）接獲中國最高人民法院判決，須賠償中國華映科技人民幣30.29億元（約新台幣131億元）作為業績補償，市場擔憂今年恐出現每股高達6元虧損，儘管大同強調該判決在台灣並無執行力，但市場信心仍受到明顯衝擊。大同今早開盤即重挫近10%，股價下跌至31.6元打入跌停，賣壓湧現，委賣張數高達9.45萬張。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 54
核貸新模式開放 無薪資單也能辦卡
民眾借錢、辦卡不再只看薪資單。金管會點頭開放各銀行將「財力評估模型」列為評估民眾月收入的方式之一，讓無薪資證明的網紅、平...聯合新聞網 ・ 20 小時前 ・ 4
128萬股民揪心！00919今除息 盤中翻黑陷貼息
擁有逾128萬受益人的季配型高股息ETF群益台灣精選高息（00919）今日（16）進行除息，本季配息0.54元，首日參考價為21.65元，受大盤修正拖累，股價盤中翻黑，暫呈貼息窘境。Yahoo奇摩股市 ・ 15 小時前 ・ 7
血崩就是打折日？台積電「下跌20元」噴出236.4億成交額 「這檔記憶體」大缺貨砸23億擴產！噴153億緊追成交王
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股今（16）日開盤即走弱，下跌145.84點，以27,721.10點開出；盤中賣壓加重，截至中午11時26分，加權指數下探至27,410.53...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 6
大同多事之秋 營運挑戰艱鉅
大同今年營運可說屋漏偏逢連夜雨，4月遭工程會停權三年，公家標案案源出現大缺口，近日與中國華映間的官司又遭大陸法院判賠約131億元定讞，今年恐出現每股高達6元虧損泥淖。三立集團董事長張榮華豪砸50多億元入主大同後，營運挑戰更形艱鉅，如何擺脫「大同只能靠處分資產獲利」的標籤，考驗新經營團隊的能力。工商時報 ・ 1 天前 ・ 19
記憶體狂飆／兩萬變三萬多、三萬多變五萬？筆電漲價風暴全面來襲
記憶體狂漲下，筆電到底會漲價多少？TrendForce在11月中預估，2026年全球筆電售價漲幅可能將達5～15％，業界人士多認為過為保守，漲幅應少說兩、三成，甚至如果筆電品牌「放飛自我」、將記憶體漲價完全轉嫁給消費者，每一台筆電恐怕都會大漲一萬元以上，換言之，三、四萬元的中高價筆電將變成四、五萬元，兩萬多元的低價筆電變成三萬多元的中價產品。鏡報 ・ 20 小時前 ・ 18
半導體軍火庫／從最不賺錢「電子部」 崇越靠這浪潮搖身一變年營收600億元
半導體材料整合服務龍頭崇越科技，今年累計營收已突破600億元刷新紀錄。然而，這家現為各大半導體廠重要供應鏈的公司，其前身竟是原公司裡最不賺錢的「電子部」。崇越科技董事長潘重良回憶，當年他與崇越科技創辦人、前經濟部長郭智輝都在崇越貿易工作，因為跟原公司理念不合而分道揚鑣，一夥人出來創業成立崇越科技。潘重良強調，當年正是郭智輝的獨到眼光，看準半導體產業即將起飛，看著半導體進展不斷加速，他也堅信「時機已經到了」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 23
十年牛市要涼了？華爾街巨頭齊喊：資本瘋狂外逃 2026年美元跌5%
華爾街頂級機構近期罕見達成共識，認為美元將在 2026 年步入下行通道。德意志銀行 (DB-US) 、高盛 (鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 4
秒填息不到一分鐘...群聯填息秀只賺到了個寂寞
群聯（8299）今（16）日除息，每股配發現金股利6.2283元，因除息參考價高掛1,120元，只要上漲0.54％即告全數填息，市場預期群聯今日全數填息機會高，不料碰到AI泡沫化變局，台股續跌，群聯填息秀也跟著變調，只有15張成交量得以1,130元成交，宣告全數填息。中時財經即時 ・ 15 小時前 ・ 1
今年第8大！台股一度跌逾500點 股市名師喊：是好買點
博通財報不如市場預期，美股暴跌，台股今（15）日開低走低，早盤一路向下探底，盤中最低跌至27687點，下跌511點，失守2萬8關卡，創下今年第8大，專家表示，博通財報還是優於預期，台股目前漲多拉回，反而是好買點。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 12
半導體軍火庫／攜手日本信越化學 崇越握左右半導體生死關鍵材料
半導體材料的穩定供應與技術水準成為決定晶圓廠能否持續運作的「命脈」，自詡為台灣第一代石英業務的崇越科技董事長潘重良表示，當年台灣半導體剛起步，客戶還不是台積電、聯電，而是只有「工研院電子所」一家客戶，如今石英爐管已經成為先進製程不可或缺的材料，台積電甚至一次要準備三套備用，只怕地震震壞爐管讓產線停擺，這也讓崇越石英的產品交貨期超過10個月。鏡報 ・ 1 天前 ・ 6
《基金》今年ETF績效1次看 0050僅排第11
【時報-台北電】距離年底封關還有2星期，全年ETF績效即將出爐，統計截至上周(12/12)為止，主題型ETF今年大放異彩，前10名中共有4檔入列，且囊括前3名，分別為復華中國5G(00877)、元大航太防衛科技(00965)及第一金太空衛星(00910)，報酬率都超過5成；國泰數位支付服務(00909)則奪下第10名，前十名ETF漲幅超過3成2，勝過元大台灣50(0050)（報酬率32.37%，名列第11名）。 今年除了AI表現傑出，主題型ETF也都火紅，尤其快到年底績效結算，投資人引頸期盼今年誰是大贏家。 根據統計，今年國防、太空、加密貨幣以及AI相關績效亮眼，冠軍復華中國5G報酬率讓人驚艷，去年以13.21元封關，今年最高漲至25.6元，上周以24.92元作收，漲幅高達88.6%。 達人指出，00877前5大持股包含成都新易盛、立訊精密、中際旭創、富士康工業互聯、兆易創新，且前4家持股比重都在8%以上，配置相當集中，買進等於可以參與大陸通訊產業發展。00877現下規模約40億元，受益人數1.1萬。 而第2名00965前5大持股則有三菱電機、台積電、日本電氣(NEC)、帕蘭泰爾(Pa時報資訊 ・ 16 小時前 ・ 3
甲骨文反擊空頭亮AI接單證據 將加大對鴻海、緯創等釋單
市場憂心甲骨文面臨AI業務泡沫化之際，該公司最新上傳主管機關資料顯示，截至11月的三個月內，已敲定約1,500億美元（逾...聯合新聞網 ・ 20 小時前 ・ 9
記憶體雙雄沒力了？投信趁機砸2.47億進場力積電、華邦電 「這檔」11月獲利創佳成搶手貨
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（15）日開低78.23點至28,119.79點，最低一度下殺513.15點至27,684.87點，終場收在27,866.94點，下跌331.08...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
鴻海跌近3%陷220元保衛戰 分析師曝3關鍵勸：介入先別急
國際電子代工大廠鴻海（2317）今（15）日股價持續走弱，一度觸及220.5元、跌幅約2.8%，與護國神山台積電（2330）同為龍頭權值股中跌勢較重的個股。啟發投顧分析師郭憲政強調，籌碼面、技術面、消息面短期都不利鴻海，暫陷空方控盤格局，股價可能回測210元以下融資斷頭價，若要介入建議先停看聽。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 2
iRobot申請破產！中國杉川機器人收購100%股權：曾經的掃地機器人龍頭，為何被迫走向私有化？
美國掃地機器人龍頭品牌 iRobot 正在啟動破產重整程序，並將由深圳 PICEA 機器人及其子公司 Santrum 收購控股。數位時代 ・ 1 天前 ・ 158
外資逃殺 台幣貶1.78角
AI泡沫疑雲再升溫，美股四大指數上周五重挫，台股15日開盤一度暴跌500點，外資擴大賣超台股且全面匯出，衝擊新台幣匯率跟著重貶，終場狂挫1.78角，匯價一舉站上31.3元價位，匯銀主管預估，短線關鍵全看美股，若持續崩跌並拖累台股，新台幣將進一步貶破31.4元，甚至衝向31.5元重要心理關卡。工商時報 ・ 22 小時前 ・ 5