記憶體超級週期延續 00947ETF股價創新高

〔記者王孟倫／台北報導〕投信法人表示，邁入2026年，記憶體市場超級週期仍未停止，尤其，00947台新臺灣IC設計ETF受惠於前三大持股為華邦電、南亞科及群聯，昨日1/7開出紅盤，已經連續9個交易日上漲，股價歷史新高，並突破20元整數關卡；該檔ETF近三個月已經漲逾3成，漲幅居全台股ETF前段班。

根據研調機構的數據推算，預計到2026年第二季，記憶體價格將再上漲40%。特別是用於AI資料中心的動態隨機記憶體(DRAM)，在2025年經歷了巨大的價格飆升。

00947台新臺灣IC設計ETF研究團隊表示，剛剛邁入2026年，海力士及三星兩大記憶體巨頭已向伺服器、PC 及智慧手機用 DRAM 客戶提出漲價，今年第一季報價預計飆漲6-7成。

由於供應短缺以及產業鏈產能分配的調整，記憶體晶片的現貨價格再度攀升，顯示記憶體市場不僅是短期反彈，而是與AI基礎設施持續建設相關的結構性轉變。

台新臺灣IC設計(00947)前三大持股：華邦電(2344)、南亞科(2408)、群聯(8299)權重分別高達11.41%、9.52%及9.49%，精準抓住記憶體趨勢。

台新投信表示，基於兩大理由，包括：突出的選股邏輯及優異表現，該檔ETF於近期大幅吸引投資人的目光，再以1月份除息金額上調50%的配息金額加成，成交量急速放大，在AI產業蓬勃發展之時，能夠抓住不同的IC設計產業話題。

