記憶體超級週期漲聲雷動!晶片通膨疑慮加劇 恐衝擊IT消費市場

初次上稿11-18 22:37 更新時間11-19 06：44

〔編譯魏國金／台北報導〕韓國朝鮮日報18日報導，隨著記憶體市場因需求與價格暴漲而進入超級週期，對於晶片通膨(chipflation)的疑慮也加劇，亦即個人電腦、智慧手機等電子產品的價格也隨之上漲，進而導致整體IT消費市場的需求放緩。

報導說，由於人工智慧(AI)榮景，市場預期明年也將持續記憶體短缺狀況，這使中小型電子產品製造商的成本負擔加重，預料將推升電子產品價格，進而引發資訊科技消費市場需求放緩的疑慮。

報導說，對組裝個人電腦至關重要的記憶體，價格已急遽上漲。根據IT產品比價網站Danawa，三星電子消費級DDR5-5600 16GB DRAM產品的價格，已從9月的6萬9246韓元(台幣1476元)上漲至本月18日的20萬8090韓元(台幣4435元)，亦即短短兩個月價格漲3倍。NAND快閃記憶體的價格也走高，同時期，SK海力士的1TB SSD產品價格從15萬6680韓元(台幣3340元)上漲24%至19萬5000韓元(4156元台幣)。

通用記憶體價格上漲的原因是AI的蓬勃發展。記憶體公司為了AI加速器，增加高頻寬記憶體(HBM)的生產，將消費級記憶體的供應視為次要，這導致通用DRAM與NAND快閃記憶體短缺，推升記憶體與電子產品的價格。

小米集團總裁盧偉冰指出，「成本壓力已導致新產品的價格調漲，記憶體價格的上漲遠高於預期，而且可能進一步惡化」。一名科技界人士說，「明年三星與蘋果的新產品價格也難以凍漲」。

市場憂心價格上漲恐導致消費性電子產品市場低迷。市場研究公司集邦科技17日估計，明年智慧手機的生產將年減2%，筆電生產將降2.4%。集邦科技指出，「今年第4季DRAM合約價格預料將漲逾75%，DRAM與NAND快閃記憶體將持續漲價」。

集邦說，至2026年，智慧手機製造成本預料將年增5%至7%，筆電的生產成本也因記憶體價格飆漲而年增10%至12%，智慧手機與筆電價格預期上漲約10%，這使得市場需求可能大幅萎縮，因為價格是關鍵因素。

