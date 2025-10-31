記憶體超級週期？分析師：NAND不可能好數年

▲記憶體迎來超級週期？分析師認為，與DRAM不同，NAND快閃記憶體熱潮不會持續數年。圖為美光台中廠。（圖╱美光提供）

[NOWnews今日新聞] AI運算正如火如荼發展，而在此之下高頻寬記憶體（HBM）到傳統DRAM、NAND Flash大爆發，全線價格進入十年難得一見的超級週期。不過，分析師認為，與DRAM不同，NAND快閃記憶體熱潮不會持續數年，甚至可能又會陷入「供過於求」的局面。

廣發證券分析師蒲得宇表示，大家可能都清楚，硬碟的交付週期已經超過52週。正因如此，超大規模資料中心正逐步從硬碟轉向固態硬碟（SSD），尤其是QLC固態硬碟。

甚至有傳言稱，1TB的QLC固態硬碟即將被搶購一空。然而，他認為，與DRAM不同，NAND快閃記憶體熱潮不會持續數年。原因在於：廠商太多。

在DRAM產業的循環中，蒲得宇指出，看到公司會在景氣低迷時削減投資，而在景氣高峰時過度投資，這正是週期形成的原因。正如三星（Samsung）、SK hynix和美光（Micron）的管理團隊終於吸取了教訓：與其在榮景時盲目擴產，不如減少投資、延長整個景氣週期，總體上更能維持利潤。

他說，這三家企業現在在這種策略上形成了某種間接的共識，即使它們增加資本支出，還有一個「神奇產品」HBM（高頻寬記憶體），能吸收大部分新增產能，也就是說，由於大量DRAM晶圓被用來生產HBM，一般商品型DRAM的供給反而減少了。

但在NAND市場，情況完全不同。蒲得宇分析，除了三家國際記憶體巨頭（三星、SK hynix、美光）之外，還有SanDisk、Kioxia（鎧俠）及YMTC（長江存儲）等純NAND製造商，這些公司即使賺錢，也沒有其他可投資的領域，只能繼續砸錢在NAND上。換句話說，不像那三家同時生產DRAM的公司可以靈活調整資本配置，這些純NAND廠別無選擇。

對於Kioxia或SanDisk這樣的公司而言，增加NAND投資幾乎是不可避免的，畢竟NAND是他們唯一的業務，不投資反而會被質疑「存在的意義是什麼？」。事實上，Kioxia已公開表示計劃在五年內將資本支出翻倍。「如果真這樣做，你認為三星、SK hynix 和美光會袖手旁觀、看著市佔被侵蝕嗎？我不這麼認為。」

蒲得宇認為，那三家同時生產DRAM的公司也勢必會被迫增加NAND投資，這意味著，傳統的記憶體循環動態勢必會在NAND上重演，至少在HBF商用化之前都是如此。

如果HBF成功商用，他說，情況也許會改變。若HBF能像HBM一樣，消耗掉大量NAND晶圓、進而減少一般NAND的供給，NAND就會上演類似DRAM產業的結構性改變，NAND產業的評價（valuation）就可能被重新定價。

但蒲得宇示警，HBF的商用預期要到2027至2028 年才會出現。若AI泡沫在那之前破裂，那麼NAND很可能又會陷入供過於求的局面。「這就是為什麼我至今沒有買任何純 NAND 公司股票，而且可能永遠都不會買。」

