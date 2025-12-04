記憶體超缺！創見：已與上游簽訂長約 努力維持穩定出貨

針對目前市場傳言，創見回應會努力滿足需求並維持穩定出貨。

昨日市場傳出一封記憶體大廠創見給客戶的信，信中表示收到上游原廠通知延後交貨，且光是過去一週內，晶片成本就暴漲了50%至100%，這波缺貨潮預計將至少持續3到5個月，其中還透露，創見第四季的晶片配額遭到大幅削減，自10月以來，並未收到新的晶片出貨。今日創見回應，會努力滿足需求並維持穩定出貨。

近期記憶體產業的市場狀況受到關注，創見資訊就目前供應鏈的情況向外界說明。

創見長期與全球主要供應商保持良好合作關係，並與多家上游夥伴簽訂長期供應協議（Long-Term Agreement, LTA）。雖然近期上游供應商面臨產能緊縮、供貨吃緊，各原廠仍承諾將盡最大努力確保創見的供應量，以降低對客戶的影響。儘管記憶體市場價格持續攀升，創見仍與客戶保持密切溝通，致力減緩市場變動所帶來的衝擊，與客戶共同度過這段挑戰期。針對既有合作客戶，我們將持續努力滿足需求並維持穩定出貨。

創見資訊始終秉持穩健經營的理念，並持續與供應鏈夥伴、國際原廠及全球客戶保持緊密合作。未來，創見也將持續深耕技術研發、提升產品品質，與客戶及合作夥伴攜手前行，迎接下㇐階段的成⾧與機會。



