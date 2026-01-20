記憶體越來越貴！日本電腦市場漲價趨勢明顯

▲全球記憶體短缺情況持續升溫，加上美國商務部近日曾放話要對記憶體課100%關稅，種種因素讓記憶體的取得成本越來越高，售價越來越昂貴。（示意圖／取自pixabay）

[NOWnews今日新聞] 全球記憶體短缺情況持續升溫，報價不斷上漲，加上美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）近日曾放話要對記憶體課100%關稅，也讓記憶體的取得成本越來越高。有日媒報導稱，各大電腦廠商已陸續上調在日本市場的售價。

根據《共同社》報導，隨著生成式AI普及，作為主要零件的記憶體價格大漲，部分型號已開始出現缺貨，夏普旗下的3C產品商Dynabook將上調售價以轉嫁成本上漲壓力，具體漲幅未定；Mouse Computer也計畫自本月起陸續提高價格。

日本市場研究公司「MM Research Institute」的董事兼研究部長中村成希預測，與2025上半年度相比，2026年度電腦價格走勢將上漲1至2成。報導也引述調查公司「Counterpoint Research」的數據宣稱，自2025年初以來，記憶體價格已上漲超過50%，2026年仍可能持續走高。

日本專門販售3C產品的知名連鎖賣場「友都八喜」，位於東京秋葉原的主力門市，從2025年底就開始出現「突擊搶購」狀況，副店長加藤敏明直言，想買的最好盡快出手，即便是對現有型號維持價格不變的部分廠商，也不排除會對新款商品設定更高的價格。

