記憶體趴踢繼續？全球市場專家估再漲40%

[NOWnews今日新聞] 全球記憶體市場在去年下半年經歷了一場前所未有的超級週期。由於供應短缺以及產業鏈產能分配的調整，記憶體晶片的現貨價格一路攀升至今年，這股狂潮似乎仍沒有停止跡象，全球市場研究專家與機構紛紛研判，今年第二季記憶體報價可能將再漲40%。

根據CNBC報導，全球前兩大記憶體製造商—韓國的 SK 海力士（SK Hynix） 與 三星電子（Samsung Electronics） 進入2026年，股價就已分別上漲 11.5% 與 15.9%；美光（Micron） 則上漲了 9%。

AI運算和訓練模型通常需要大容量的記憶體來支援，隨著科技巨頭持續投入數十億美元採購這些晶片並建置 AI 資料中心，記憶體正處於供應短缺的狀態。

特別是用於 AI 資料中心的動態隨機記憶體（DRAM）在 2025 年經歷了巨大的價格飆升。根據 Counterpoint Research 的數據推算，預計到 2026 年第二季，記憶體價格將再上漲 40%。

全球市場研調機構Quilter Cheviot技術研究主管巴林傑（Ben Barringer）表示，近期半導體領域的漲勢，主要是由記憶體市場驅動。我們正看到 AI 工作負載產生的強勁需求與相對有限的供應，特別是在訓練與運行大型 AI 模型至關重要的高頻寬記憶體（HBM）的區塊上。

CNBC指出，這對三星、SK 海力士和美光來說被視為利多，因為需求毫無衰減跡象，他們將有能力提高記憶體晶片售價。投資者對這些公司的情緒樂觀，分析師預計即將在下週公布的第四季財報將顯示利潤大幅飆升。

根據倫敦證交所集團（LSEG）的預估，三星第四季的營業利潤預計將成長 140%；同時，美光在 12 月當季的每股盈餘（EPS）預計將比去年同期成長超過 400%。

記憶體晶片股的漲勢已波及供應鏈的其他環節，投資者預期 2025 年看到的強勁 AI 需求將在今年持續。華爾街投資機構伯恩斯坦（Bernstein）週日將 ASML 的目標價從 800 歐元調升至 1,300 歐元，這意味著較目前收盤價仍有約 24% 的上漲空間。分析師在報告中指出，「ASML 將從 2026 年和 2027 年計劃的產能擴張浪潮中取得巨額獲益，其中也包括記憶體晶片」，研判ASML 將受惠於即將到來的「DRAM 超級週期」。

分析師預計，三星等記憶體廠商將增加產能，這將對 ASML 有利，因為製造這些更先進的記憶體晶片必須使用其設備。

此外，Quilter Cheviot技術研究主管巴林傑表示，SK 海力士最近對 HBM 超級週期的評論，強化了這一看法，這不僅是短期反彈，而是與 AI 基礎設施持續建設相關的結構性轉變。

