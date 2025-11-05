記憶體逆勢翻紅！ 分析師喊冤「是機會」：根本被錯殺





日前受DDR4市場供給減少、現貨價格攀升影響，記憶體族群類股股價走勢強勁，今日台股開盤開低走低，一度大跌600點，而南亞科、旺宏等記憶體類股則逆勢翻紅。值得注意的是，昨日公布財報轉虧為盈的華邦電開盤即重挫逾9%、差點觸及跌停，不過隨著逢低買盤敲進，股價觸底反彈，盤中來到51.4元。對此，分析師封開平表示，記憶體根本是被錯殺，今天絕對是機會，不是危機。

昨日記憶體廠華邦電公布財報，Q3營運轉虧為盈，營收217.71億元，季增3.58%，毛利率攀高至46.69%，較第2季揚升24.03個百分點。，攤平上半年虧損，累計前3季歸屬母公司淨利約新台幣5.4億元，每股純益來到0.12元。華邦電先前預期，DRAM缺貨情況短期難以緩解，Q4業績可望更上層樓，2026年營收將挑戰1000億元大關。

觀察今日盤面，大盤整體在做拉回整理，記憶體則逆勢翻紅，南亞科漲幅逾3%，旺宏、力積電也有逾2%的漲幅，對此，分析師封開平在東森新聞的股動錢潮節目中表示，他認為早盤的記憶體是被錯殺，特別是前幾日收跌的旺宏，觀察籌碼面，外資近期走短線操作，所以旺宏今天也有先止跌的味道，臺灣的HBM在漲，財報公布盈利代表過去的成績很漂亮，因此今天的記憶體絕對是機會而不是危機，投資人可以持續留意。

