記憶體逢低買進還是快逃命？台廠雙雄股價崩跌 專家分析2訊號：黃金坑來了

美國川普政府日前釋出強硬訊號，商務部長盧特尼克警告，未在美國本土生產的記憶體產品，未來恐面臨高達100％的關稅衝擊，此番言論引發市場恐慌，也導致記憶體族群近期股價持續重挫，台廠DRAM雙雄南亞科、華邦電今（21）日股價分別大跌7.72％與6.64％。面對突如其來的重挫，不少投資人都迷茫究竟該逢低布局，還是趕緊撤退？對此，摩爾投顧分析師江國中在YT影片中分析，美國政府宣稱要課徵100%關稅屬於短期外部噪音，而真正導致跳水的關鍵是這件事。

不過就在前段日子還是大熱門的記憶體族群，短短幾天卻風雲變色，受到歐美關稅戰、美國揚言要對非美製記憶體課徵100%關稅的衝擊下，台股近期走勢如雲霄飛車，​南亞科、華邦電等個股成為恐慌性拋售的重災區。

對此，摩爾投顧分析師江國中分析，此次記憶體族群的利空，核心並非來自產業基本面惡化，而是關稅政策的不確定性所造成的短期情緒性賣壓。

他特別提到，南亞科日前法說會才宣布大幅調高資本支出至500億元，相較過去景氣低谷，堪稱是「噴射式」擴產，更重要的是，公司產線規劃已排至2027年，總經理李培瑛也在法說會中多次強調DRAM需求持續升溫，尤其標準型DDR5甚至出現供不應求的情況，顯示公司對中長期產業前景仍抱持高度信心。

江國中認為，若記憶體產業前景真的悲觀，南亞科經營團隊不可能在此時投入鉅額資金擴產。因此，所謂「100％關稅」更像是美國在談判桌上的政治籌碼，屬於短期外部噪音。他直言，市場的恐懼往往正是長線投資人創造超額報酬的土壤，當散戶因新聞恐慌拋售時，反而可能形成所謂的「黃金坑」。

