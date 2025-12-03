記憶體週期是真的！10月才剛一月賺贏一季 南亞科11月營收繳出超狂年增364.89%

南亞科總經理李培瑛。（圖／鏡週刊提供）

DRAM大廠南亞科（2408）3日才公布10月自結財務報告，稅後純益達 20.39 億元，月增196%，年增1006%，eps0.66元，光10月一個月的EPS就超過第三季整季的0.5元，而今日南亞科公布11月營收，更是繳出營收年增364.89%的超狂成績單。

南亞科（2408）今日公佈2025年11月份自結合併營收為新台幣101.69億元，較上月增加28.59%，較去年同期增加364.89%。累計合併營收為新台幣545.69億元，較去年同期增加70.92%。

廣告 廣告

事實上，南亞科2日時才應主管機關要求公布10月財務自結報告，稅後純益達 20.39 億元，月增196%，年增1006%，eps0.66元，光10月一個月的EPS就超過第三季整季的0.5元。

南亞科總經理李培瑛表示 ，整體 DRAM 市況受惠於 AI 需求維持強勁，以及非AI市場供給不足，景氣明顯回升。

需求方面，AI 及高效能運算持續驅動 HBM 與 DDR5 的需求 ，預期 AI 及一般雲端伺服器 DRAM 需求將持續擴大，2026 年有機會維持成長。PC、手機新機帶動 DDR5/ LPDDR5 搭載容量升級 ，消費型應用對 DDR4/LPDDR4的需求亦明顯增加。

供給面方面，主要供應商持續將產能轉向HBM、DDR5/LPDDR5 ，使得 DDR4/LPDDR4 產出減少 。製造端庫存則維持在健康水位。南亞科認為，AI 應用未來將逐步擴散至非雲端市場，例如 Edge 及客製化應用。



回到原文

更多鏡報報導

DRAM平均售價季增逾4成、南亞科Q3轉虧為盈！李培瑛：Q4價格更好

DDR4漲勢兇也難掩產品更迭宿命 南亞科李培瑛：市場總量會逐漸縮小

記憶體漲價壓縮遊戲機利潤！Switch 2、PS5恐調漲讓明年銷量減4.4%