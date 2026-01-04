記憶體還在飆！他買錯大廠嘆「2支倒退嚕」 釣出老手點破：消費性電子景氣差

有投資人大嘆，台股創新高，手上電子股卻倒退嚕，眾人看他投資2檔標的，直言消費性電子景氣差，圖為股市示意圖。（翻攝自Pexels圖庫）

台股週五（2日）加權指數終場大漲386.21點，以29349.81點作收，再創歷史新高，買到台積電、記憶體飆股的投資人樂壞了，但也有人笑不出來。一名網友就秀出自己2檔高價電子股，而且還是知名大廠，苦嘆「還在倒退嚕」，帳面賠了近2成。貼文一出，眾人一看標的是瑞昱和聯詠後，紛紛表示「消費性電子景氣就很差」、「誰叫你跟趨勢對幹」、「人生錯過AI是一件遺憾的事」。

就在上週五台股以大漲之姿作收後，有網友在Dcard發文，曬出自己手上2檔高價電子股的損益，並寫到「沒有AI就沒有錢景嗎？」

根據原PO的截圖，他買的兩檔電子股分別是瑞昱（2379）和聯詠（3034），瑞昱他有1.5張，週五收盤價487.5元，逆勢下跌1.5元，帳面上已賠了近3萬，報酬率-5.71%；聯詠他有7張，週五收盤價367元，逆勢下跌7元，帳面上也虧了超過7萬，報酬率-16.59%。

原PO大嘆，記憶體相關的已經不知道飆到哪裡去了，「這兩支還在倒退嚕，是資金都跑了嗎？」

網友看了原PO投資標的，直言「這兩間主力產品都是消費性電子，消費性電子現在景氣就很差」、「人生錯過AI 是一件遺憾的事」、「你自己都知道是AI年了，還在拼其他產業，那是誰的問題」、「沒AI就BI」、「誰叫你要跟趨勢幹」。

瑞昱是國內第三大IC設計公司，主力產品是網通晶片，去年股價最高來到593元；聯詠是國內顯示器驅動IC龍頭，去年股價最高也有565元。

