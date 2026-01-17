記憶體釀變數？ 傳陸四大手機商出貨預期全年下修

（示意圖／unsplash）

國際數據資訊（IDC）指出，全球智慧型手機市場歷經連續數年波動後，2025年呈現溫和回升態勢。根據IDC最新統計，2025年第四季全球出貨量約3.36億支、年增2.3%，全年出貨量達12.6億支、年增1.9%。IDC觀察，市場回溫主要動能集中在高階機種並非全面復甦，而由於記憶體短缺，供應風險已為2026年埋下變數。

根據陸媒報導，受上游供應鏈記憶體漲價影響，多家手機廠商近日下調全年整機訂單數量，小米、OPPO下調超20％，vivo下調近15％，傳音下調至7000萬台以下，各家下調機型主要都專注於中低階和海外產品。

對此消息，小米、OPPO、vivo、傳音等廠商並未回應。陸媒引述知情人士指出，「手機廠商為了跟上游原廠要資源，往往會採取多報策略，三星、海力士等記憶體供應商尚未接收到手機廠商下調預期出貨量的說法。」

某記憶體原廠員工確認並表示：「手機廠商對我們報的量和去年實際達成的差不多，只是略微少一點，例如傳音報的出貨預期仍超過超一億台，下調20％在我們看來是比較誇張的說法，實際數據會減少10％左右。」

