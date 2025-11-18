記憶體錯殺了？ 大摩喊DDR 4被低估 「這4檔」目標價全調高





AI熱潮帶動記憶體價格狂飆，但沈浸在漲價熱潮同時，相關記憶體類的股價則是出現漲多拉回走勢，對此，摩根士丹利（Morgan Stanley，大摩）出具最新報告指出，DDR4的需求被低估了，預計合約價與現貨價將一路上漲至2026年。除了DDR4，報告也看好中階NAND Flash（儲存型快閃記憶體）與NOR Flash（非揮發性記憶體）的價格持續上漲，並上調多家台灣記憶體大廠目標價。

摩根士丹利分析師指出，市場對DDR4在資料中心交換器的重要性仍被低估，不僅交換器，GPU伺服器、CPU 伺服器及儲存伺服器同樣依賴DDR4作為快取記憶體。隨著AI運算需求爆發，DDR4供需結構有望帶來顯著價格上漲，尤其16Gb DDR4現貨庫存幾近空缺，為價格創造上行空間。

廣告 廣告

受惠於記憶體價格上漲及需求增溫，大摩全面調升台灣記憶體股目標價，南亞科（2408）由130元調升至 198元、華邦電（2344）由72元調升至88元、力積電（6770）由35元調升至41元、旺宏（2337）由40元調升至48元。

摩根士丹利仍將華邦電列為首選，預期2026年毛利率將顯著提升，受惠於DDR4/DDR5報價上漲、16奈米製程順利轉換及CUBE LT（低延遲堆疊記憶體、Low-latency Cube）新應用機會。南亞科因為DDR4主要供應商，將爭取更多DDR5訂單；旺宏則受惠NOR漲價改善毛利；力積電則可透過DDR4/3合約價回升提升產能利用率。

報告指出，2025年HDD（硬碟機、Hard Disk Drive）與eSSD（企業用固態硬碟、Enterprise SSD）對全球 DDR4需求約占7%，預計2026年將隨著儲存市場成長而大幅增加。由於DDR4在 BOM（物料成本、Bill of Materials）中佔比小，合約價格容易實現倍數級上漲。

摩根士丹利報告強調，AI推動的記憶體需求，不僅限於新世代 DDR5，「舊世代記憶體也將迎來第二春」，投資人可逢低布局。

●投資理財有賺有賠，投資人決策時應審慎衡量風險，並就投資結果自行負責。

（封面示意圖／翻攝Pixabay）

更多東森財經新聞報導



記憶體價格狂飆 「這些族群」慘了 專家：小心低接又跌到18層地獄

漲價趨緩、鎧俠扯腿 記憶體要結束了？ 專家：多洗幾次盤而已

記憶體價格漲翻天 「2產品」慘了 集邦：恐進一步下修