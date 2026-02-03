記憶體開心不到一小時 群聯、華邦電、南亞科紅轉綠殺觸跌停

南亞科等記憶體概念股盤中直接被殺到跌停。（圖／鏡週刊提供）

今日台股迎來大反彈，除了台積電等權值股回神外，昨天慘兮兮的記憶體概念股今天也大復活，不過開心不到一小時，記憶體族群走勢全面反轉，指標股群聯（8299）、華邦電（2344）、南亞科（2408）都難逃，從上漲直接殺到跌停。

台股今天一度大反彈超過600點，但開心不到一小時就迎來龐大賣壓，尤其記憶體族群更是慘兮兮，由紅轉綠，群聯、華邦電、南亞科等指標記憶體股更是觸及跌停。

法人指出，市場恐慌情訊來自於中國NAND大廠長江存儲(YMTC)傳出將原定2027年的新產能提前至2026年下半年量產，此舉被解讀為全球NAND供給緊張與價格上漲壓力將獲得緩解。

然而從實質供需結構分析，長江存儲的動作恐難撼動大局。全球NAND原廠擴產步調已顯著保守，2026年位元成長率僅約10~15%，遠低於過往30%的水平。

主因在於三星、SK hynix與美光等巨頭正將資本支出重心轉向HBM與先進DRAM，導致NAND產能接近滿載甚至售罄，缺貨狀態預計將延續至2027年。即便長江存儲提前量產，新廠初期仍需面對良率爬升與製程複雜度的挑戰，且其擴廠重心偏向3D DRAM並優先供應中國市場，對全球有效供給的實質貢獻其實相當有限。

同時，記憶體概念股已經在過去數個月大漲，隨著消息面遇到亂流，投資人可能獲利了結，在今早反彈時趕緊賣出，才會迎來龐大賣壓力。



