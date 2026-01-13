記憶體陷6困境 美光：缺貨潮恐燒到2028年

AI正抽乾全球記憶體產能！美光直指，這波記憶體缺貨不是景氣循環，而是AI需求失控、擴產節奏嚴重落後、製程與產品組合同步卡關 的結構性危機。從晶圓廠擴建、客戶認證到產線良率，美光點名 6大困境 同時發酵，直言在2028年前，缺貨潮恐怕不會熄火。

過去，記憶體產業被視為典型循環股：需求下滑、價格探底、庫存去化，接著反彈、擴產，再迎來下一輪修正。但這一套邏輯，正在被AI打破。AI並非單一新應用，轉為橫跨資料中心、企業運算與雲端服務的結構性需求，讓記憶體消耗不再隨消費景氣起伏，長期向上堆疊。

美光行動與客戶端業務部行銷副總裁Christopher Moore指出，AI相關應用在整體記憶體需求中的占比，已從過去約3成，快速拉升至5到6成。需求曲線改寫，意味著市場不再等待「景氣回溫」，而是面對一個全新的供需結構。

困境一：需求跑太快，供給追不上

從總體供需來看，當前最大的失衡在於速度差。AI對記憶體的需求成長，是以「年」為單位爆發；而供給端的擴張，卻改以「多年」計算。新建晶圓廠從拍板、動工、設備進場，到完成驗證並穩定量產，動輒5到7年。

困境二：擴產不是解藥，是耐力賽

外界常直覺認為，只要加快擴產，缺貨自然緩解。但美光坦言，即便新廠如期於2027年投產，真正對市場產生「有感」供給，仍需等到2028年之後。換言之，新產能更多是在填補既有缺口，而非立即改變市場結構。

困境三：認證拉長，產能空窗被放大

還有一道常被忽略的門檻──客戶認證。AI與資料中心客戶對穩定度、可靠性與良率要求極高，即便產線建好，也需通過長時間驗證。這讓名義上的投產，與實際可出貨產能之間，出現明顯落差。

困境四：產品組合碎片化，效率被吃掉

另一個結構性壓力，來自產品規格愈來愈多元。企業客戶同時需要8GB、12GB、16GB等多種容量與封裝，迫使產線頻繁切換設定。每一次切線，都是效率的犧牲；在需求全面放大的背景下，這種效率流失被成倍放大。

困境五：世代切換加速，良率承壓

AI也推快了DRAM與高階記憶體的世代更新速度。世代切換意味著設備調整、製程優化與良率爬坡，每一個環節都可能短期拉低實際產出，進一步壓縮供給彈性。

困境六：資本流向高毛利，消費端承壓

從總經資本配置角度看，產能有限時，資源自然流向高毛利市場。AI與資料中心願意簽長約、付高價，使消費性市場在分配上淪為相對弱勢的一方。這並非「刻意棄守消費者」，而是市場機制下的必然結果。

記憶體恐從短缺變新常態

Moore直言，當上述6大因素同時存在，記憶體市場不可能快速回到供需平衡。即便新產能逐步開出，也只是讓缺口不再擴大，而非立刻壓低價格。

從總經視角來看，這意味著記憶體正走向一段高需求、低彈性的新結構。對產業而言，這是獲利能見度拉高的時代；對終端市場與消費者來說，則代表價格與供貨壓力，恐怕還要再撐好幾年。

當AI成為全球經濟的新引擎，記憶體不再只是循環股的代名詞，而是結構轉型下的戰略資源。美光的警告，或許正替市場畫出一條清楚時間線：這波缺貨，不會很快退場。