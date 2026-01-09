記憶體集體跌停 他急問「有什麼利空」？ 專家笑：續抱即可





受主管機關處置影響，被列入處置股的華邦電、南亞科、晶豪科、力積電、群聯一改日前漲勢，今日開盤盤中一度跌停；連續五日漲停的強勢股旺宏也受到影響，盤中一度跌停，雖然觸底後反彈但動能仍不足，股價仍有逾6%的跌幅。不過財經專家直雲樂觀表示，他認為記憶體非常地優質，今天跌不用在意，續抱即可。

根據證交所公告，記憶體大型股華邦電因連續五次及當日沖銷標準、南亞科則因最近十個營業日已有六次達標而被處置，分別「被關」至26日及22日，股價因此重挫到跌停，一名網友見此慘況，在PPT發文提出疑問，「記憶體有什麼利空嗎？記憶體還正在AI發展階段不是嗎？怎麼可能昨天買今天就跌停啊？有業內的出來說一下嗎？」。

貼文一出，熱心網友紛紛留言表示，「處置制度就是台股最大利空啊」、「山頂洗碗，不要不信」，「漲價的記憶體你會想買嗎，下游都死一片了」，「航海王也有過100多，然後因為三級警戒崩4根跌停」。

也有內行網友說明，「為了確保能賣出可能會願意壓低價格，當大盤大跌時會容易恐慌賣出，加上得試撮就容易一路往下壓至跌停」、「完美複製航運，最後關起來轉折忘記啦」、「長線趨勢沒變短線震盪，洗追高散戶」，「讓你上車的，三檔隨你買」。

財經專家直雲也在臉書粉專「直雲的投資筆記Yu Ching Shih」分享，今日記憶體成重災區是因為南亞科和華邦電都進去處置股的關係，順勢把記憶體族群帶下去，他坦言，本來強勢族群就會有一天集體大跌，不過記憶體非常地優質，所以今天跌不用在意，所有的記憶體續抱即可；若記憶體跌也可以加碼。

此外，除了記憶體族群外，直雲也提到，PCB類股非常的強勢，華通、鉅橡、定穎、尖點等皆衝漲停；台股盤中V轉真的非常強勢，股票通通續抱即可。

