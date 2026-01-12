記憶體雙雄美光、SanDisk漲不停! 00988A太嗨了

SanDisk記憶體示意圖。取自pexels



AI引爆記憶體缺貨超級週期，三星預告進入史上最強賣方市場。台股2026年開年來六個交易日，合計就有18檔記憶體個股遭關禁閉；但在記憶體雙雄美光、SanDisk強勢上漲下 台股主動式ETF 00988A盤中最大漲幅達2%。

記憶體漲價潮帶動相關類股獲利上修，美光、SanDisk股價再掀漲勢，1/9單日大漲5.53%、12.81%。今日台股開盤後，00988A股價一度上漲達2%，領漲主動式ETF。

除了記憶體雙雄美光、SanDisk以外，00988A，「軍武小巨人」克瑞拓斯安全防衛(Kratos)受惠川普將美國國防預算上修至1.5兆美元，單日股價也上漲9.28%。

依據三竹股市1/12數據顯示，00988A 股價盤中最高來到10.7元，最大漲幅達2%，為今天盤中表現最強勢的主動式ETF。以淨值來看，00988A預估淨值達10.74元，市價為折價0.84%。同為投資海外股票的00990A)股價也上漲0.77%，00986A、00989A、00983A則為下跌0.08%、0.32%及0.81%。

