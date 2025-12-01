記憶體需求猛 封測廠營運進補

記憶體供不應求熱潮延燒，繼DDR4、DDR5等DRAM棒價狂升之後，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）價格跟進大漲，後段封測廠訂單蜂擁而入，產能利用率大幅拉升。

業界看好，力成（6239）、南茂、華泰、華東等台灣記憶體封測廠都可望受惠，營運將進補。

力成是全球記憶體封測龍頭，搭上記憶體市況火熱，旗下相關封測業務接單強強滾之餘，新跨入的邏輯封測事業也迎來AI所帶來的先進封裝大商機，奪下美系AI大廠訂單，成為台廠當中，少數在記憶體與AI兩大科技業當紅領域中左右逢源的廠商。

廣告 廣告

南茂看好記憶體動能穩健，本季也將持續反映基板、金價的材料成本上漲趨勢。據悉，南茂目前DRAM封測以DDR4為主，占比大約七至八成，美國客戶端的DDR5訂單量比較大，南茂承接封裝業務，測試則由客戶自行進行（in-house testing）。

華泰方面，旗下半導體封測事業以NAND Flash為主，約占營收比重53％，另一半為成品事業部，涵蓋伺服器、固態硬碟（SSD）及工業用產品EMS代工。法人推估，受惠出貨回升及產品組合調整效益，華泰後市展望正向。

業界分析，記憶體價格持續上行，推升後段封測景氣全面轉強，力成、南茂、華泰以及華東等國內記憶體封測廠都獲主要客戶追加訂單。

在市場機制推動之下，記憶體封測廠開始對不同客戶展開漲價措施，漲幅依不同產品線與客戶，從高個位數百分比到二位數百分比不等，相關漲價效益將陸續發酵。

【看原文連結】

更多udn報導

郭台銘長女旗下公司出清鴻海5180張 套現逾11億元

大陸最強「瑞幸咖啡」登台生變？官網清空剩1句話

詹惟中連累女兒被抵制 同業命理師嘆：他走下坡運

醫生提醒大腸癌年輕化 大便1形狀留意非腸躁症引起