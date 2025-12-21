記憶體飆三星大補？他：難撼台積電代工霸權

▲DIGITIMES副總監蔡卓卲認為，三星現在多條戰線同時遭到挑戰，記憶體的市場財未必能轉換為晶圓代工領域與台積電競爭籌碼。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 記憶體DRAM、NAND供給吃緊成半導體市場焦點，產業人士指出，記憶體漲價確實有利三星等記憶體大廠的營收與獲利表現，但這波上行更多屬於景氣循環帶來的「市場財」，未必能直接轉化為其在晶圓代工領域與台積電競爭的籌碼。

世界半導體貿易統計組織（WSTS）看好記憶體成長動能，預估今年記憶體營收年增27.8%，在各主要產品類別中增幅居前。

DIGITIMES副總監蔡卓卲分析，三星身為記憶體要角，當記憶體價格走升時自然受惠，但這不等同競爭力升級。過去三星的強項在於集團版圖橫跨記憶體、晶圓代工與終端裝置，某一領域的突破往往能連動其他事業，形成正向循環；然而在目前局勢下，三星在多條戰線同時遭遇挑戰，使得「資源很多」不必然能有效轉化為整體優勢，如何決定投資重心反而變得更棘手。

廣告 廣告

他指出，三星在高頻寬記憶體（HBM）進度落後SK海力士，晶圓代工端的先進製程推進也不如預期。

從市占數據來看，集邦科技統計顯示，SK海力士第三季DRAM市占率33.2%，略高於三星的32.6%；晶圓代工方面，台積電第三季市占率達71%，三星約6.8%，差距仍大。

蔡卓卲進一步指出，全球先進製程競局大致呈現台積電、英特爾、三星三方角力。英特爾在執行長陳立武帶領下積極推進，並獲得美國政府及部分產業資金挹注，定位也與美國在地製造政策高度連結；相較之下，三星無論內部調整或外部資源動員的態勢都不若英特爾明確，仍在尋找重回成長的路徑。

在此背景下，他預期台積電在晶圓代工仍可望維持約2到3年的主導優勢；英特爾在客戶若無法負擔台積電成本、轉向次一級選擇的情境下，可能逐步擴大承接部分需求。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

記憶體戰開打！三星、海力士擴產增速 DRAM市場衝1700億美元

三星Z TriFold三摺機螢幕有防呆但摺壞維修費貴爆！6QA一次了解

台灣首款三摺機三星Galaxy Z TriFold來了！天花板售價89900元