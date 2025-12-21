記憶體飆漲三星撿到錢 專家卻揭「最大問題」沒解決：無助追上台積電

全球記憶體供貨短缺，導致DRAM價格大漲，三星、SK海力士等韓國記憶體大廠在這波漲潮中享受到可觀獲利，市場預估三星2026年的年度營業利潤有望達到730億美元。不過科技媒體《Wccftech》報導直言，半導體專家指出，三星這波雖賺到市場財，但本身的競爭力並沒有提升，在晶圓代工領域上短期仍不足以與台積電並列。​



報導指出，研調機構DIGITIMES副總監蔡卓表示，三星確實受惠於DRAM價格上漲，但這波獲利主要來自於市場的供需變化，是賺到市場財而非三星本身的競爭力提高，並直言公司在3個關鍵領域嚴重落後。

蔡卓卲點出，三星目前面臨的3大困境，包括在HBM（高頻寬記憶體）產能上落後於SK海力士、晶圓代工業務競爭力不足，以及手機等行動產品表現疲弱。三星雖然擁有充足資源，但要決定資金應優先投入哪個領域，仍是一大挑戰。

報導提到，另一方面，DRAM供不應求也為三星帶來挑戰，其正調查員工涉嫌收受賄賂、轉移記憶體供貨的指控。



報導表示，先前曾有消息指出，三星設定2027年目標晶圓代工事業實現獲利，目前正逐步推進其2奈米GAA製程。三星在最新製程上最初傳言僅有50%良率，目標往70%前進，如今不僅已與特斯拉簽署數十億美元的合約，也開始為2家中國加密貨幣商出貨。

報導指出，外界認為，仍需再觀察數個月，才能更清楚評估三星在晶圓代工業務的實際進展，但可以確定的是，三星若要真正與台積電並列，仍還需要數年的時間。

