記憶體飆漲潮要到頭了？宏碁董座揭「中企準備出手」 專家：近期價格恐反轉

全球AI需求強勁再加上記憶體產能吃緊，造成近期記憶體價格瘋漲，DRAM的市場報價一路狂飆，引起業界關注。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰今（20）日在個人Youtube頻道指出，記憶體雖然現在確實大漲，但宏碁董事長陳俊聖出面點破一關鍵，「可能未來幾個月，DDR5價格就會出現反轉。」



​蔡明彰表示，今日股市很多的成交量都在記憶體族群，不過卻出現多空論戰，大摩報告顯示，記憶體價格每漲10%，PC的專業代工廠（OEM）毛利率就會降低最多1.5%，而記憶體本季至少漲了30%，按此計算，就被砍了4.5%的毛利率。

​蔡明彰直言，「我跟各位講，宏碁的毛利率才11%」，現在還要被扣4.5%，接近快要砍半，所以大摩也調降了戴爾（Dell）、惠普（HP） 還有華碩與宏碁的評級。

不過蔡明彰指出，宏碁董事長陳俊聖有出面發言，他雖承認明年出貨確實有受到記憶體大幅漲價的影響，但也講到了一個「很多人沒有注意到的重點」，也就是DDR5雖然現在漲很兇，但中國廠商積極擴廠，將DDR4全部停產，轉為生產DDR5。

蔡明彰強調，所以陳俊聖指出「要注意，記憶體現在漲價是沒有錯，但等到中國廠商把DDR5產量衝出來以後，還能漲價嗎？有可能在幾個月裡面，DDR5價格就會反轉。」

​蔡明彰提到，因此在這些多空論戰之下，台灣做DDR5的廠商，例如最主要的南亞科跟華邦電，就可以看到今天股價就出現劇烈的大震盪。

