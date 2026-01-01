記憶體飆漲為何蘋果、聯想沒在怕？ 揭密2026筆電市場「逆風贏家」

受制於記憶體價格飆漲及全球經濟復甦力道疲軟，2026年全球筆記型電腦市場面臨嚴峻挑戰。市場研究機構TrendForce與IDC同步下修2026年出貨預估，TrendForce預測，全球筆電出貨量將年減 5.4%，降至1.73億台，若情勢惡化，衰退幅度恐擴大至10.1%。

然而，在產業逆風中，蘋果（Apple）與聯想（Lenovo）憑藉其強大的供應鏈整合能力與採購規模優勢，被看好能有效抵禦成本壓力，展現優於市場的抗跌韌性。

AI基建排擠產能 記憶體短缺引發連鎖效應

根據IDC於2025年12月18日發布的分析報告，記憶體市場正面臨結構性轉折點。AI基礎設施的快速擴張導致對高頻寬記憶體（HBM）及高容量DDR5的需求激增，迫使三星電子、SK海力士（SK Hynix）及美光（Micron）等主要大廠，將產能從消費性電子轉向高利潤的AI伺服器領域，這種產能排擠效應直接衝擊傳統DRAM與NAND Flash的供應。

IDC預估，2026年DRAM與NAND的供給年增率僅分別為16%與17%，遠低於歷史常態。在「供不應求」的結構性失衡下，記憶體價格持續攀升，TrendForce指出，這正快速侵蝕筆電品牌的獲利空間與定價彈性，迫使品牌商對庫存與促銷採取更保守的態度。

筆電出貨量下修 悲觀情境恐年減逾一成

TrendForce在12月30日的最新報告中，將2026年全球筆電出貨預估從原先的年減2.4%下修至年減5.4%。報告警告，若2026年第二季記憶體價格漲幅未見收斂，且品牌商無法將成本轉嫁給消費者，低階與消費型筆電需求恐進一步走弱，屆時全年出貨量跌幅可能擴大至10.1%。

IDC同樣悲觀，將2026年全球PC出貨預估從年減2.4%下修至4.9%，悲觀情境下衰退幅度更可能達8.9%。IDC預測，PC平均售價（ASP）可能因此上漲4%至6%，嚴重甚至可能上漲8%，高漲價格將進一步抑制消費者的換機意願。這對於正試圖以「AI PC」帶動換機潮的PC產業而言，無疑是一記重擊。

蘋果與聯想逆勢突圍 供應鏈優勢成護城河

儘管市場整體承壓，部分品牌仍展現出較強的防禦能力。TrendForce 點名蘋果與聯想將是這波衝擊中表現相對穩健的贏家。

蘋果受惠於高度整合的供應鏈體系與強大的定價能力，加上長期穩定的採購規模與明確產品發布節奏，使其在記憶體原廠端享有優先供貨權。報告指出，據傳蘋果計畫2026年春季，推出12.9吋的低價MacBook，切入入門至中階市場。儘管面臨記憶體成本上升，蘋果仍有望透過供應鏈效率與規模優勢維持具競爭力的定價，進而擴大市占率。

作為全球筆電出貨龍頭，聯想同樣具備顯著的規模優勢TrendForce分析，雖然終端售價上調在所難免，但聯想成熟的供應鏈管理有助於控制漲幅，創造更多應對成本上行的操作空間，甚至有機會在逆勢中擴大市場份額。

面板市場同步受累 OLED成長放緩但仍具潛力

記憶體漲價的連鎖效應也波及面板產業。TrendForce預估，受筆電整機需求下修影響，2026年筆電用LCD面板出貨量將年減約7.9%。雖然品牌商積極提升OLED機種佔比，預期OLED筆電面板出貨仍可維持正成長，但因終端售價上漲可能削弱消費者購買意願，OLED面板的成長動能恐將隨之放緩。