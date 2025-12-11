記憶體飆漲無損緯穎利潤 董座：出貨價格可隨市調整

圖為緯創董事長洪麗寗在玉山科技論壇分享穩定幣使用經驗。

記憶體價格狂漲，PC已經面臨毛利率下滑的壓力，不過緯穎董事長洪麗寗表示，記憶體都是緯穎負責採購、價格經客戶同意，換言之，當記憶體價格上揚時，緯穎的伺服器出貨單價也會隨之走升，「依照市場調整」，不會影響利潤。洪麗寗也指出，穩定幣等新興金融科技交易無延遲的優勢，對緯穎很有意義，可是省手續費的優勢對緯穎的商業模式來說，並不明顯，而且也面臨台灣會計原則，影響財務報表的呈現。

AI基礎建設風起雲湧，伺服器產業的DRAM用量今年已經大增近三成後，預估明年能還會再增加兩成以上，為了確保資料中心建置不會因為DRAM缺料而遞延，近來CSP大量掃貨記憶體，進一步推高DRAM價格，PC與消費性電子業界明年不是面臨低階產品無利可圖、就是漲價後需求縮水的挑戰。

洪麗寗在今日玉山科技協會穩定幣論壇會後透露，記憶體由緯穎負責採購，價格則經過客戶同意，所以緯穎的出貨價格可以「依照市場調整」，意即營收會上升、利潤不會下滑。

而今日玉山科技協會舉辦的穩定幣論壇中，洪麗寗表示，緯穎對於穩定幣已經研究一陣子，現階段CSP客戶「都在忙著找電」，沒有客戶採用虛擬貨幣來支付貨款。

她也指出，緯穎對全世界35個國家、761個資料中心直接交付，其中，超過一半以上的資料中心都集中在美國，這也代表對緯穎來說，穩定幣最重要的意義就是跨境支付，尤其是無間斷、即時的服務。然而，這也面臨實務上好處不如大家想得這麼大。

洪麗寗解釋，在AI時代來臨前，北美市場就佔緯穎年營收七成多，進入AI時代後，以今年11月營收來看，北美營收占比已高達85％，緯穎在美墨邊界的墨西哥端有伺服器工廠做來料加工，在交貨地點多在美國、工廠又在美國旁邊的墨西哥下，緯穎一直是透過緯穎美國分公司做在美國境內的收付，跨境的交易則以緯穎台灣總部為主，主要處理歐洲、東南亞金流，但光是在美國境內的收付，就佔緯穎全球收付7成的金額。

而且緯穎的交易幣別單純、99％都是美元，主要交易客戶所在國家，如台灣、美國、愛爾蘭、新加坡、馬來西亞等，金融治理都很健全，不需要擔心政府腐敗、幣值波動猶如坐雲霄飛車，跨境支付的比例也不高。

也因為交貨地點很集中、每一筆的金額都很龐大，但交易的筆數少，所以緯穎可以拿到很優惠的手續費，緯穎前10月的業績大約是250億美元，一來一回的金流相當於500億美元，可是緯穎只支付銀行不到500萬新台幣的手續費，新興金融科技的低手續費優勢，對緯穎來說沒有那麼大的意義。

不過新興金融科技的無延遲帶來的快速週轉，對緯穎來說非常重要，所以沒有間斷的服務對緯穎很有意義，尤其因為總部、分公司、客戶分處於不同時區，傳統SWIFT電匯需要一到三天的時間才能完成，緯穎每一筆收付金額都很高，當然電匯所需時間是越短越好，

緯穎所做的一切，就是場景要對緯穎有意義，而且能讓緯穎信任，所以緯穎從能夠信任、也已經在美國往來多年的金融機構摩根大通所提供的銀行私鏈、存款代幣開始用，以加速跨區結算，只是基於台灣法規現況與錢的流通性，當緯穎在摩根大通的區域代幣總部新加坡，以存款代幣完成收款後，還是要用傳統的SWIFT電匯方式把錢匯回台灣、轉換成新台幣來用，雖然台灣跟新加坡在同個時區、沒有時差，但是台灣的銀行三點半關門，所以緯穎還是要多花24小時才會收到錢。

而且就會計法規來說，緯穎如果只有虛擬貨幣，在財務報表上，包括穩定幣在內的各種虛擬貨幣，都不是現金、而是資產或存貨，緯穎還得找第三方人士來鑑價，投資人不喜歡。



