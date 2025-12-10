記憶體飆漲衝擊Switch 2利潤 任天堂股價挫

▲任天堂Switch 2的利潤可能因為記憶體價格大漲，受到衝擊。（圖／記者周淑萍攝）

任天堂（Nintendo）股價10日股價重挫，觸及5月來低點，市場情緒明顯轉弱。外界普遍擔心，記憶體等關鍵零組件價格大幅攀升，將直接壓縮旗下Switch 2的利潤空間。

近月記憶體價格急速上揚，成為任天堂最新的成本變數。市調機構集邦科技指出，Switch 2 採用的12GB RAM模組本季報價暴漲41%，主機搭載的NAND成本也上升近8%，連玩家常用的外接儲存卡價格都同步走高。

不僅衝擊毛利，研調機構Pelham Smithers A'ssociates分析師指出，高速SD卡價格受NAND漲勢推動而明顯升高，如亞馬遜上的256GB高速卡售價達89.99美元，等同任天堂將部分成本轉嫁予玩家。他認為，Switch 2內建儲存空間有限，使得第三方大作若需要外接儲存卡，實際購買成本可能比遊戲本身貴上20美元。

此外，Switch 2的價格策略也令市場多了層隱憂。儘管首波銷售締造史上最快紀錄，然而新品過早出現折扣，令分析師對其後續動能產生疑問。例如在黑色星期五期間，市場已可見「Switch 2＋瑪利歐賽車世界」套組出現50美元折扣，「這幾乎等同買主機送遊戲」，而這通常不是新品在年末旺季會出現的情況。

任天堂股價在12月下跌，市值縮水約140億美元。

