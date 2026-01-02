記憶體飆漲電腦變貴！ 華碩開第1槍「3大品牌跟漲」

華碩公告調整售價。（圖：ASUS臉書）

電腦品牌大廠華碩（ASUS）正式公告，本月5日起，針對部分產品調整售價。華碩雖然沒有具體列出受影響的產品清單，但估計會有筆電、桌機類產品，業界估漲幅約3000至5000元。

華碩表示，受全球供應鏈結構性波動影響，多項關鍵零組件正承受嚴峻的成本上升壓力，特別是記憶體（DRAM）與儲存元件（NAND／SSD），這項價格調整，是在長期吸收與因應成本壓力後「必要的決定」。

據指出，隨著全球記憶體缺貨與價格飆漲發酵，手機、電腦等3C產品成本變高，業界對價格上調早有共識。

外媒揭露，Dell商用產品將漲10%～30%；宏碁也證實，今年第一季產品價格將與去年不同，旗下通路預估整體筆電平均漲幅上看15%到25%；聯想則已通知合作夥伴，同樣自2026年1月5日起調整價格，範圍涉及全產品。

◆《中廣新聞》提醒您，本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。