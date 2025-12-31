記憶體飆漲 櫃買市場群聯躍居個股市值第一

（中央社記者何秀玲台北31日電）櫃買中心公布2025年個股市值前10名，因記憶體大漲推升股價登上「千金股」之列的群聯電子，以新台幣3126.79億元居上櫃市值龍頭；股王信驊、電子紙廠元太分別以2744.47億元及2279.75億元居2、3名。

上櫃股市值4至10名依序為旺矽科技、鈊象電子、環球晶、世界先進、台燿科技、力旺電子、聖暉。

櫃買中心表示，2025年上櫃股票漲幅超過1倍的股票多達41檔。上櫃個股漲幅前10名排行中，以德宏股價飆漲686.07%居冠，第2、3名分別為金居及凱崴，漲幅為373.5%及346.02%，第4至10名依序為竹陞、富喬、威剛、IET-KY、勝昱科技、方土昶及台燿科技，漲幅介於273.5%至190.59%。

上櫃公司個股跌幅前10名，第一名為世紀跌幅為87.42%，世紀因股票面額變更，每股由新台幣10元變更為0.5元，計算方式為今年12月31日股價除以去年同期股價，不作調整；跌幅第2、3名為康全電訊及綠河-KY，跌幅分別為64.42%及61.37%。第4至10名依序為博盛半導體、三圓建設、正基、百德、健椿、先進光及力麗店，跌幅介於60.92%至55.15%。（編輯：張良知）141231