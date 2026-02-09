記憶體馬年還要抱緊處理？ 封關前報告曝光

財經中心／廖珪如報導

針對近期景氣大循環中的記憶體類股被市場傳現貨價逐漸回落而被看空，被譽為半導體先知，前明星經理人「萬鈞法人視野」粉專發文指出，自己沒想到市場上還有人用「記憶體現貨價」來做文章，彷彿看到一個報價跳一下，就能推導出整個產業的供需與獲利拐點。問題在於，這些報價多數只有「價」、沒有「量」。

沒有成交量、沒有成交結構、沒有終端去化，你看到的更像是一個被放大鏡照到發亮的數字，而不是一個能代表真實市場的溫度計。如果你知道，現在現貨成交量因為太缺貨，只有之前正常不到百分之一，你覺得如何？更何況，現貨市場本來就容易被情緒與少量成交牽著走；當現貨成交量已經縮到很薄，報價本身就更容易「被解讀」，也更容易「被形塑」。

你如果真的走進供應鏈，就會知道，真正決定廠商毛利、庫存週轉、甚至決策順序的，從來都不是那個跳來跳去的現貨價，而是合約價。合約價背後的東西很直接：量怎麼分配、優先級怎麼排、誰拿得到貨、誰拿不到貨。這些才是供需的骨架。

定價權轉移：AI 資源排擠，美光獲利模式重新定義

當 AI 資料中心把 HBM、DDR5、企業級 SSD 的需求拉到「價格不敏感」的區域，供給端自然會把最稀缺的資源塞給效率最高、毛利最高、現金流最漂亮的產品。

這時候你再拿現貨市場的幾筆成交去推論大局，我會說那是看錯戰場。而關於美光在 NVIDIA 第一波 HBM4 的市佔可能比較低，這是不是利空？如果你只看「市佔」兩個字，當然會皺眉；但如果我跟你說，一條半年前還在四百美元附近的 Server DIMM，現在原廠出貨三千美元，你還搶不到；模組廠賣出去接近四千美元，客戶還得排隊。你還覺得美光是利空嗎？這不是什麼行銷故事，這是供需失衡最赤裸的樣子。當價格可以把所有猶豫都壓扁，代表供給端握有定價權，而握有定價權的人，財報自然會長得很好看。美光短期在某一代產品上「市佔不完美」，跟它能不能在這一波結構性通膨裡把獲利做厚，是兩件不同層次的事。

生存保衛戰：消費性供給斷裂，台廠被迫擁抱長鑫

再來聊中國長鑫（CXMT）開始出貨給台灣 PC 與手機廠商這件事。外面有人把它講成「中國記憶體滲透」的故事，但你站在下游的角度看，就沒那麼浪漫了，更多是生存。當三大原廠把產能、資本、工程資源往 AI 與企業級傾斜，消費性供給本來就會被擠壓；而當供給被擠壓到某個程度，你就會看到品牌廠、ODM、系統廠開始嘗試過去不會碰的選項。

最近外電就提到，HP、Dell、Acer、Asus 等正在評估或導入 CXMT 的 DRAM，理由很簡單：缺貨、延遲、成本失控，產品上市節奏被供應鏈卡住。你再把另一件事放進來看，就更清楚這不是「選擇題」，而是「不得不」。美光已經正式宣布退出 Crucial 消費性通路業務，並表示將在 2026 年 2 月後停止 Crucial 的消費通路出貨，未來資源轉向 AI 與資料中心等企業級市場。原來用他們家貨的台廠，就像突然沒有媽媽的孤兒，現在這種缺貨，有媽媽的都不一定拿得到，孤兒簡直就要餓死路邊了。雖然本來Crucial市占率大概10%也不算太多，但就在農曆年我們回來上班之後，連這10%供給也要正式跟廠商說掰掰了。

戰略物資化：供應鏈極致壓縮，結構性通膨循環開啟

中國目前AI發展方興未艾，記憶體與算力缺口正在把很多 AI 應用拖慢。當新應用層出不窮，而 GPU、HBM、以及能承載這些東西的整套供應鏈都變成瓶頸，記憶體與 GPU 就不再只是零組件，它會升級成戰略物資。最近我們去拜訪各大記憶體廠商，共同出現的一個焦慮是載板。載板越來越吃緊，代表你能封裝、能交付的上限被壓住；在上限被壓住的世界裡，廠商只會更堅決把有限資源給最能賺錢、最能放大每一單位資源產出的產品。連 LPDDR5 的低容量 4/8GB 都開始被端上「準備 EOL」的桌面。這就是我想講的核心：現在的記憶體市場，不是用現貨報價猜心情的市場，而是用合約與分配寫劇本的市場。當你把鏡頭對準合約價、對準產能移轉、對準資源排擠，你看到的不是短期雜訊，而是一個更長、更硬、更結構性的通膨循環。看懂這一點，你就會把注意力放回真正能決定勝負的地方：合約、分配、以及誰能在「戰略物資」的年代，站在供給端的上風。

