記憶體驚驚漲 分析師：後市觀察兩指標

記憶體市場供需失衡，導致報價大漲。分析師指出，預估今年記憶體仍將緊俏，如同複製疫情期間的航運族群表現。不過，後市需觀察兩大指標，一是每天更新的記憶體報價走勢，另外則是指標大廠股價表現，作為投資人參考依據。

研調機構指出，DRAM原廠大規模轉移先進製程、新產能至伺服器、高頻寬記憶體(HBM)應用，導致記憶體市場供給嚴重緊縮，預估一般型DRAM合約價格季增將達55%至60%；NAND Flash因原廠控管產能以及伺服器強勁拉貨，排擠其他應用，預估報價將季增超過3成。

受惠報價上漲，帶動記憶體類股在營收、獲利上繳出亮麗成績，成為台股重點族群。國泰證期顧問處協理蔡明翰認為，市場預估今年記憶體報價將持續走揚，投資人應關注兩大指標，一個是每日更新的記憶體報價，另一項觀察重點則是南韓雙雄三星、海力士股價走勢，他說：『(原音)記憶體投資要關注兩大重點，第一個就是報價，因為這個產業指標，每天隨時都會有報價。那這段時間股價從去年9月之後開始走高，其實重點是在報價的部分持續走揚。尤其是DDR4的報價是最重要的指標，如果說DDR4的報價後續如果漲幅趨緩甚至轉弱的情況下，這個整個產業可能就會有比較明顯的一個走弱。』

蔡明翰表示，本波記憶體價格報價走勢如同疫情時的航海王，因供給突然減少導致，形成產業超級循環。他舉例，DDR4在耶誕節後，報價又迎來新一輪漲勢，因業者預先恐慌心理，導致搶貨潮。不過，DDR4報價從去年低點至今漲幅已接近20倍，價格漲勢能延續到何時仍待觀察。

蔡明翰也提醒，從過往經驗來看，無論是被動元件或航運產業，股價往往提前反映景氣變化，甚至在基本面見頂前約半年便率先走弱，投資人需留意股價提前修正風險。

此外，由於記憶體價格大漲，壓抑消費電子和PC市場。他指出，部分業者已預吿將以漲價反映成本衝擊。不過，記憶體價格維持高檔不會是長期趨勢，當報價之亂結束後，市場將回歸基本面。