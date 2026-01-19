記憶體麻煩大了？ 外媒點名南亞科、華邦電 恐遭課100%關稅





「美國製造」一直是川普政府優先關注的事項，尤其是半導體及人工智慧等高價值領域，這歸功於台積電、三星及其他供應鏈業者的投資，根據外媒《wccftech》報導，DRAM製造商可能是下一個目標。美國商務部長盧特尼克宣布日前宣布，非美國國內生產的記憶體廠商將面臨100%關稅。

報導中指出，這是美國首次針對DRAM供應商，鑑於記憶體晶片對AI產業的價值，這種情況早就會出現。雖然盧特尼克或商務部並未具體指出任何公司會受到關稅政策的影響，但對主要DRAM生產商進行審查是非常重要的，這會確定他們是否已承諾生產實用的DRAM晶片。

廣告 廣告

報導中說明，三星日前已宣布半導體承諾涉及前端與後端元素，但目前尚無設立記憶體晶圓廠的計畫。SK海力士近期宣布將在印第安納州西拉法葉投資40億美元，但該投資主要涉及2.5D封裝和研發工作，並不包括DRAM生產線。

報導提到，台灣的記憶體製造商如南亞科、華邦電，作為DRAM供應鏈的重要組成部分，也可能面臨「記憶體關稅」的實施，這將成為一大麻煩。市場對AI的需求已經讓DRAM的價格推升至前所未見的水準，若遭課徵100%關稅可能對擴大產能的產業造成不利影響。

（封面圖／翻攝Unsplash）

更多東森財經新聞報導



南亞科Q4賺110億 季增608% EPS 3.58元

台積電赴美、美光擴產在台 經部：台地位再升級

依客戶需求在美擴廠！ 台積電重申「先進製程根留台灣」