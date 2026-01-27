記憶體黑壓壓 台塑3寶撐盤 台股上漲124點





台股今（27）日早盤開高震盪，來到32188點，上漲124點，漲幅0.37%，預估成交量6100億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到304.65點，漲2點，漲幅0.66%。

電子權值股部分，台積電（2330）早盤來到1760元，上漲5元，漲幅0.28%，鴻海（2317）早盤來到225.5元，上漲1.5元，漲幅0.66%，聯發科（2454）早盤則來到1775元，上漲5元，漲幅0.28%。

台塑四寶中台塑、台塑化、台化延續昨日的漲勢，台塑來到50.6元，漲1.8元，漲幅3.68%，台塑化來到52.9元，漲0.7元，漲幅1.34%，台化來到41.1元，漲2.1元，漲幅5.39%，而南亞則開高走低來到81.2元，下跌0.5元，跌幅0.61%。

日前強勢的記憶體族群今日拉回整理，南亞科開低走低跌逾2%，力積電、旺宏開高走低，跌幅逾2%，華邦電、群聯也有逾1%的跌幅。

（封面圖／東森新聞）

