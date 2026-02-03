記憶體、光通訊加持！主動式00988A今年績效碾壓美股大盤

CMoney 統計至今，今年來海外主動式ETF的績效成績單，主動統一全球創新（00988A）以 18.95% 成績穩居榜首，主動元大 AI 新經濟（00990A）、主動台新龍頭成長（00986A）也各以 13.12%、5.29% 居二、三名。 ETF示意圖

[Newtalk新聞] 受惠於一月美國 ISM 製造業指數優於預期、美印關稅達成協議等利好消息，美股昨（2）日強勢翻紅，再加上本周將有超過 100 家 S&P 500 指數成分公司公布財報，市場情緒明顯提振。與此同時，受惠 AI 算力需求持續增溫，記憶體及光通訊族群也走勢強勁，帶動海外ETF走揚。

CMoney 統計至今，今年來海外主動式ETF的績效成績單，主動統一全球創新（00988A）以 18.95% 的成績穩居榜首，主動元大 AI 新經濟（00990A）、主動台新龍頭成長（00986A）各以 13.12%、5.29% 居二、三名。接續為主動摩根美國科技（00989A）及主動中信ARK創新（00983A）。

觀察今年來海外主動式ETF表現中，前三強的漲幅，大幅領先美國 Nasdaq、標普500 等主要指數之同期表現 1.5%、1.9%。

主動統一全球創新經理人陳意婷指出，今年 AI 產業的關注，焦點集中在記憶體、光通訊兩大主軸。傳統記憶體漲價的驅動力多來自供需失衡，但此次 AI 熱潮，帶來算力與記憶體雙重短缺，讓記憶體從以往的周期性商品，逐漸轉為結構性成長標的。至於光通訊，則受惠於輝達最新「Rubin」系列晶片規格升級，功耗與材質門檻不斷抬高，能符合標準的領導廠商較少，議價優勢隨之強化。

觀察 00988A 之持股配置，前十大持股中，記憶體及光通訊領域的權重逾 20%，包括記憶體股美光（MU）、SanDisk（SNDK）及光通訊股的 Lumentum（LITE）、中際旭創（300308.SZ）。此外，前十大持股中還有科技巨頭輝達、谷歌母公司 Alphabet 以及能源族群的西門子能源（SIE）、萊茵金屬（Rheinmetall AG）等也有布局。

ETF專家指出，多數投資人對海外市場並不熟悉，海外交易個股的成本也相對較高。不妨透過在台灣掛牌的海外主動式ETF進行布局，可以由經理人代為選股與調整持股，省去自己研究海外個股的門檻。

代碼／海外主動式ETF名稱 今年來績效 收盤價

00988A 主動統一全球創新 18.95%、11.99 元 00990A 主動元大AI新經濟 13.12%、11.55 元 00986A 主動台新龍頭成長 5.29%、12.14 元 00989A 主動摩根美國科技 -1.32%、14.95 元 00983A 主動中信ARK創新 -2.53%、11.58 元

