記憶體、光通訊雙主軸助攻 00988A大漲2.57%領漲主動式ETF。資料照



台股三萬點高檔整理，但海外科技股卻依舊熱鬧。CES大展由AI天王天后黃仁勳和蘇姿丰助陣，晶片題材帶動記憶體及光通訊雙主軸共同拉抬，主動統一全球創新(00988A)今日(1/7)開盤後，股價大漲2.57%，領漲主動式ETF。

輝達執行長黃仁勳強調記憶體重要性，激勵美光單日漲幅超過一成，晟碟(SanDisk)單日股價更大漲27.56%，2026開年僅三個交易日，累積漲幅已達到42.61%。光通訊缺貨也帶動大廠Lumentum、CIENA，單日股價漲幅皆超過一成。而這四檔股票，皆為統一00988A的重點持股。

主動統一全球創新基金經理人陳意婷表示，美國政府於去年底推出創世紀計劃，視AI為所有創新之源頭，由能源部牽頭建設國家級AI科研平台，目標於六大關鍵領域，包括:先進製造、生物技術、關鍵材料、核裂變/核聚變、量子科學及半導體。

美國政府為取得全球技術與戰略領導地位，意圖在「科技」與「主權」兩大戰場同時取得勝利。受惠的AI軟硬體領域，包括GPU、算力供應鏈、CSP、LLM、資料庫整合/數據平台五類，皆為統一00988A布局核心。

