記憶體一哥今出關暴衝！爆量46.3萬張下殺 他曝關鍵價位：3大觀察重點

記憶體族群近期火熱，其中 DRAM 雙雄之一的華邦電今（18）日正式「出關」，解除每 20 分鐘撮合一次的交易限制。但是受前一個交易日美股全面走弱拖累，今（18）日台股投資情緒明顯偏空，多檔個股紛紛翻黑，記憶體族群更成重災區。剛出關的華邦電（2344）終場收在 61.4 元，重挫 7.25%，成交量爆出 46.3 萬張，殺盤力道猛烈。

不過外資並未因短線震盪而轉向，反而強調市場普遍低估 DDR4 的重要性，隨著供需吃緊、價格持續走揚，看好記憶體後市仍有上行空間，並重申華邦電是記憶體族群的首選標的。資深分析師陳榮華指出，華邦電向來是族群人氣指標，昨（17）日即率先亮燈漲停，氣勢相當強，只要59 元支撐不破，股價仍屬多頭格局，甚至有機會挑戰 76.9 元。

陳榮華也點名另一檔指標股 群聯，從 Q3 財報來看，Q4 獲利動能仍穩健，只要股價回到 5～10 日線附近，都可列入低接觀察名單。

■ 記憶體後市「兩派看法」決戰

對於記憶體族群後勢，資深分析師陳榮華表示，市場現在明顯分成兩派：

樂觀派：認為鎧俠財報暴雷是個案，不影響產業長期向上。

保守派：建議等待 12 月中旬美光財報出爐，再確認終端需求是否如預期。

不過他強調，產業鏈裡仍有基本面表現亮眼的公司，像群聯第 3 季淨利不論年增或季增都大幅跳升，展現高度循環彈性。

全球DRAM產業多空觀察（圖／陳榮華分析師提供）

■ AI 需求推動 DDR4 反而缺到翻

這一波記憶體漲價循環的核心來自 AI 伺服器強烈的儲存需求。三星、SK 海力士把產能大量往 HBM、DDR5 倾斜，讓傳統 DDR4 供給瞬間吃緊，價格一路往上。而這波「結構性改變」會讓各家公司走出差異化，部分廠商受惠程度明顯更高。

整體來看，記憶體族群正處於「短期消息面震盪」與「長期 AI 大趨勢」的拉鋸中。如果看好 AI 長線爆發力，能承受短線波動，拉回到 5～10 日線附近可視為布局點。若不想冒險，則可等美光財報出爐再判斷。

■ 華邦電出關三大焦點

陳榮華以今日的「主角」華邦電為例，指出昨天即便處於處置狀態、20 分鐘才撮合一次，股價照樣強勢亮燈；今天出關後恢復正常交易，流動性將更強。

他提出三大觀察重點：

股價走勢：今日出關後買氣是否延續。

記憶體價格：留意 DDR4、DDR3、NOR Flash 合約價走勢。

技術與擴產：華邦電規劃未來兩年投入 400 億元擴產，並推進 16 奈米製程、CUBE 堆疊記憶體等技術，將是長期競爭力關鍵。

■ 基本面暴衝 毛利率飆到 46.7%

從財報來看，華邦電 Q3 成功轉盈，稅後純益 29.43 億元，終結連 4 季虧損，更創下近 3 年新高。毛利率拉到 46.7%，其中記憶體業務毛利率更爆出 50.8%，主因庫存重評價與 ASP 上漲。

展望 Q4，公司預期 DRAM 平均售價、出貨量都會明顯往上走。DDR4、DDR3 的缺口持續存在，華邦電總經理陳沛銘甚至預測，這波缺貨漲價潮可能一路延續到 2026～2027 年。法人也陸續調高華邦電目標價，目前最高上看到 75 元。

■ 技術面：59 元撐住即多頭 目標有機會挑戰 76.9 元

從線型來看，華邦電的 59 元是關鍵支撐，只要守住都屬多頭格局。以 2021 年高點 38.9 元、2025 年低點 13.2 元推算，

初步滿足點：64.6 元

高檔滿足點：89.2 元

兩者中間位：76.9 元（最有機會到達）

