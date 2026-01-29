記憶體、成本都在漲，傳 iPhone 18 有望不漲價？郭明錤分析師揭露蘋果的策略

最近幾個月以來，因為高階記憶體需求暴增，導致 DRAM 供應吃緊、價格明顯上揚，讓手機成本也隨之增加，也因此有傳聞 2026 年新推出的手機可能會漲價。

不過，知名天風國際證券分析師郭明錤在社群平台 X 表示， Apple 蘋果公司的定價策略是「盡可能不漲價」，至少起始價不動。換句話說，蘋果有望自行吸收記憶體成本上升帶來的壓力，iPhone 18 系列的起售價可望維持不變。

記憶體價格上漲，年增幅最高達 25%

郭明錤指出，Apple 與記憶體供應商的價格談判以「季」為單位。目前在 2026 年第一季已出現價格調漲，預期第二季仍然會延續漲勢，與去年同期相比，整體漲幅約落在 10% 至 25%。

這樣的成本變化，對任何硬體品牌而言都不是小數字，也勢必會對智慧型手機的毛利結構造成壓力。

為什麼蘋果有空間不急著反映在售價上？

在目前的市場環境下，記憶體並不是「只要有錢就能買得到」。郭明錤分析師指出，對多數非 AI 公司而言，即使願意提高採購價格，也未必能確保穩定供貨。

但蘋果公司與其他公司不同，它具有三大優勢：

供應鏈優先權：能透過長期合約提前鎖定產能 承擔成本變化能力：短期內承受毛利下滑，避免第一時間轉嫁給消費者 以市占率為主的策略考量：當對手面臨漲價壓力時，蘋果通常會維持價格穩定以鞏固市占率 這三大優勢也是蘋果多年來面對供應鏈波動時的慣用策略；以 iPhone 17 系列為例，標準版 iPhone 17 的售價維持在 799 美元；至於 iPhone 17 Pro 系列則是因為最低儲存容量從 128GB 提升為 256GB，因此售價調漲 100 美元，這就是蘋果利用「規格調整」來調漲價格，而非直接漲價來反映成本。

不過，最近這波記憶體漲價潮的主要原因，其實來自 AI 產業。由於 AI 伺服器大量消耗高階記憶體，所有產能也都優先分配給伺服器市場，導致記憶體價格水漲船高。

市場普遍認為，在 AI 投資熱度降溫之前，這類供需失衡的狀況恐怕難以快速緩解。

在整體製造成本壓力升高的情況下，如果蘋果真的能夠讓 iPhone 18 的起始售價維持不變，勢必會讓這款裝置在 2026 年下半年市場中更具競爭力。

