記憶體「沒轉空理由」台廠越關越大尾5檔收漲停

台股今（19）日再創新高，盤中一度大漲超過400點，站上31800點關卡，終場上漲230點，收在31639點新高，背後的大功臣就是台積電，最高衝上1780元新天價，不過盤面亮點還有記憶體跟玻纖布，有多檔個股都亮燈漲停。

按下按鈕馬上發光運轉，五顏六色的燈光，就像記憶體族群一樣，再度成為眾人焦點，受到美光飆漲刺激，加上美系外資稱舊世代記憶體，沒有轉空理由，以及多檔記憶體處置股，越關越大尾，南亞科力積電旺宏，宜鼎品安全都收在漲停，華邦電收漲9.38％，威剛、鈺創漲逾8％，外資也持續上調5大記憶體台廠目標價，其中南亞科目標價上看298元。

分析師李永年：「由於他漲幅都已經很大了，其實投資人可能要注意一下，如果有發生這種量大不漲，或者是爆量長黑的這種，量價失控的走勢的話，可能還是要暫時先退出一下。」

不只記憶體一飛衝天，高階玻纖布出現史詩級缺貨潮，輝達、超微、蘋果等科技大廠，都繃緊神經展開搶料大戰，台廠股價繼續噴，台玻拉出第三根漲停，富喬、建榮、德宏也亮燈，南亞則收漲超過7％。

分析師李永年：「玻纖布因為他們已經經過一段，大概兩三個月的整理了，所以現在再漲上來，我覺得應該還有波段的高點，可以值得期待。」

不只股價值得期待，大盤指數也再創高，19日盤中一度大漲逾400點，衝上31827點新高，終場上漲230點收在31639點，多家大型法人機構更認為台股指數上看3萬7千點，就是因為台積電再刷歷史天價，盤中由黑翻紅，最高衝上1780元，終場上漲20元，收在1760元。

台積電股價創高，也出現了不少隱形富豪，只要持有600張台積電股票，身價就會飆破10億元。根據集保最新統計，截至16日，身價超過10億的台積電股東，共有2090位，如果把門檻降到億元，則至少有9200人，台積電的股價持續飆高，也讓股東們的錢包跟著變大包。

