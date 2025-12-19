記憶體「無差別齊噴」 台積電上漲25元 台股勁揚335點





台股今（19）日台股早盤開高震盪，來到27804點，上漲335點，漲幅1.22%，預估成交量4600億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到262.40點，漲3.01點，漲幅1.16%。

電子權值股部分，台積電（2330）早盤來到1455元，上漲25元，漲幅1.39%，鴻海（2317）早盤來到219元，上漲3元，漲幅1.38%，聯發科（2454）早盤則來到1435元，上漲15元，漲幅1.05%。

記憶體族群部分，華邦電開盤來到76.5元，漲2元，漲幅2.68%，旺宏來到38.9元，漲幅2.5%，力積電來到36.75元，漲幅3.66%，群聯也有逾4%的漲幅。

