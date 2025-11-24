記憶體「雙缺」有錢也買不到 威剛陳立白「20年最嚴峻」：AI需求「快又猛又長」

紀錄片《冠軍之路》記者會，威剛科技創辦人陳立白(右)分析記憶體缺貨潮。廖瑞祥攝



記憶體近期缺貨已成為科技界大新聞，記憶體模組大廠威剛（3260）董事長陳立白今天（11／24）表示，全球DRAM、NAND供給緊縮，市場缺貨情況已達近20多年最嚴峻，預計DRAM明年「有可能呈現全年吃緊」。另外，AI、CSP（雲端應用服務）需求「又快又猛又長」，各家客戶「有錢也買不到貨」，採購代表只能跪求保住工廠產能。

陳立白今天出席電影《冠軍之路》記者會，DRAM、NAND市場缺貨情況已達20多年最嚴峻水平，從今年第 3 季一路延續至明年上半年，甚至DRAM明年「都有可能呈現全年吃緊」。陳立白說，威剛雖握有強勁訂單能見度，但實際出貨端受限，營收難以反映需求熱度，不過明年獲利仍有望成長超過兩成。

陳立白也說，CSP因為屬自用型剛性採購，優先序遠高於PC、手機等一般客戶，為了搶貨，各家董事長、CEO 親自帶隊拜訪原廠搶貨，實際拿到的量往往不到原本需求的三成，被問到是否有可能出現雙重下單（double booking）的狀況，陳立白直言不可能，根本沒有多的貨可以多訂，現在記憶體供應商擁有絕對議價權，多數客戶連1年約都簽不到，只能乖乖「每月談」。

陳立白分析，這波AI浪潮對記憶體需求「又快又猛又長」，談AI泡沫化還太早，還要後續觀察。另外，高頻寬（HBM）後段封測產能不足，反而救了PC/手機產業一命。

展望威剛表現，陳立白表示威剛第4季毛利率將明顯優於上季，主要受惠價格全面走揚，公司也加速囤貨，目標希望明年第1季之前庫存達200億元，「威剛買貨管道比同業多，可能獲得更多份額」， 策略上，明年上半年「貨要省著賣」，僅供應策略性主力客戶。

