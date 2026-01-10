「記憶體＋面板股」下周抓去關禁閉 處置期間一次看

旺宏、彩晶、波若威於12日起列入處置股。（圖／報系資料照）

台股加權指數昨（9）日下跌71.59點，收在30288.96點。證交所公告，記憶體股旺宏（2337）、面板股彩晶（6116）、上櫃股波若威（3163）於下周一（12日）起列入處置股，處置期間皆為10個交易日，到23日才解封。

旺宏股價開紅後翻黑，一度觸及跌停，終場暴跌7.89%，收在58.3元；彩晶股價下殺跌停，嚇挫9.87%，收至10.5元。

目前記憶體股遭處置已多達7檔，包括華邦電（2344）、南亞科（2408）、晶豪科（3

006）、力積電（6770）、威剛（3260）、群聯（8299）和旺宏。

證交所表示，處置股以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每五分鐘撮合一次。投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

信用交易部分，應收足融資自備款或融券保證金。有關信用交易了結部分，則依相關規定辦理。上櫃股波若威（3163）則改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每20分鐘撮合一次）。

