記憶體、面板處置潮擴大！旺宏、彩晶跟進

▲繼南亞科、華邦電、力積電之後，旺宏也被列入處置股。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 台股最熱的雙D族群，記憶體、面板股一檔接著一檔因過熱遭到處置。繼華邦電、南亞科、力積電8日被列入處置後，證交所9日再公告，記憶體廠旺宏也將列入處置股；此外，面板廠彩晶同樣步入群創後塵，被納入管制名單，自1月12日起正式上路。

南亞科、華邦電以及力積電、群聯等記憶體指標，因為接連處置，9日成為台股盤面壓盤重心，多檔儘管盤中一度敲開，但尾盤依然以跌停價作收。

依證交所公告，旺宏與彩晶處置期間自1月12日至1月23日止，交易方式改採人工管制撮合，約每5分鐘撮合一次。

另外，同樣也要在下週一被關的還有矽光子族群的波若威，由於1月5日才剛解禁，短期內又被關，處置期間同樣採人工管制撮合，但撮合頻率拉長為約每20分鐘一次。

