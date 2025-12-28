記憶體2026股價繼續噴？專家曝「飆股魔咒」：有些族群正在鬆動

萬寶投顧投資總監蔡明彰26日於個人Youtube頻道指出，凡是前一年個股及基金大漲，隔年績效都不好，但若是前一年個股及基金墊底，隔年卻因為某個關鍵因素而變飆股。有兩個因素，首先，前一年大漲的股票，把隔年得利多充分反應了，但樹再高也不會漲到雲端上；其次，漲幅過高引發了中長期籌碼的鬆動。

蔡明彰表示，所羅門股份有限公司 （2359），在2024年漲329%，在當時幾乎是台股績效榜首。但，在今年到目前為止負24%。所羅門2024年每股盈餘為0.84元台幣，而今年前三季為0.09元。去年輝達執行長黃仁勳在台灣Computex主題演講表示未來AI人型機器人將會越來越普及，此概念卻未反應在索羅門實際的獲利能力。蔡明彰再以上銀科技股份有限公司（2049）為例，同樣在去年漲40%，但今年卻負40%。該公司在今年前三季的每股盈餘為5,57元，今年前三季則是3元。獲利能力並無太高進展，但該公司也受到關稅影響，工業機本業獲利衰退。

廣告 廣告

蔡明彰指出，去年記憶體為台股墊底族群，今年卻躍升獲利黑馬與績效冠軍。如南亞科技股份有限公司（2408），去年負63%，今年至今卻漲546%，為台股飆股前段班。該公司去年每股盈餘為負1.64元，今年前三季每股盈餘為負1.45元，但，從10月開始一個月就賺了0.66元，單月轉盈。受記憶體全球供需失調影響，獲利在第四季大幅躍進蔡明彰再以華邦電子股份有限公司（2344）為例，去年負51%，今年至今卻漲419%。每股盈餘去年為0.14元，今年前三季為0.12元，但也是在第四季，獲利大幅進展。

蔡明彰認為，雖然許多人持續看好明年記憶體獲利，但從飆股理論來說，記憶體可能會像去年的機器人那般，去年大漲，今年就沒有表現了。



更多風傳媒報導

