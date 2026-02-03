記憶體4檔一度重殺跌停！南亞科、華邦電、群聯重挫⋯發生什麼事？

（財經中心／綜合報導）今天台北股市吹起反攻號角，記憶體族群十點左右開始出現劇烈震盪，指標股群聯、南亞科、華邦電、晶豪科全部在盤中打入跌停板，讓不少記憶體投資人大喊「發生什麼事」？

業界傳出，大陸NAND FLASH龍頭長江存儲，原先預定明年量產的武漢新廠，提前至今年下半年量產，新產能開出將快速彌補供需缺口，以及DRAM大廠長鑫科技以「破盤價」拋售DDR4，導致台灣記憶體類股「嚇趴」，群聯跌破兩千元關卡，重挫7.23%收1990元，南亞科殺逾半根停板，華邦電重跌9.05% ，而人氣指標股旺宏雖跌幅較輕，但從早盤漲停到收黑，振幅高達13.09%。

廣告 廣告

圖／今天台北股市吹起反攻號角，記憶體族群十點左右開始出現劇烈震盪。（劉佩綺提供）

不過，觀察南韓記憶體大廠SK海力士不甩利空消息，仍大漲逾8%，日本鎧俠甚至大漲超過13%。

而台股今日強勢族群則落在玻纖布與低軌衛星，隨著日本玻纖布大廠日東紡將在2/5公布財報，玻纖布族群經過一段時間沉澱籌碼後集體反攻，富喬、德宏、台玻接亮燈漲停，週四即將出關的建榮盤中也亮燈。

另外，低軌衛星在馬斯克上週才申請計畫部署100萬顆衛星，再宣布旗下SpaceX買下xAI，帶動衛星題材持續發酵，高價指標股昇達科、耀登、燿華亮燈漲停。

台股大盤上漲571點，站回32000點關卡，農曆年封關倒數六個交易人，不少投資人已經將獲利提前收到口袋，專家也建議可留強勢股票，並保留約三成現金水位，待馬年開紅盤再擇優佈局。

財經節目主持人 劉佩綺

YouTube頻道 一綺聊股：https://www.youtube.com/@HAMILIU

IG：https://www.instagram.com/hamihoney?i…

更多引新聞報導

跌深強彈！台股一開盤暴衝 指數站回三萬二

「小胖老師」袁惟仁病逝 游鴻明發文送別 音樂圈不捨

