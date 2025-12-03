記憶體DDR被取代 明年電腦恐漲價至少20%

▲AI投資火熱，供應商正將主力放在高頻寬記憶體（HBM）生產，相較之下，規模較小的電腦記憶體與SSD需求被擠壓。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] AI投資火熱，供應商正將主力放在高頻寬記憶體（HBM）生產，相較之下，規模較小的電腦記憶體（DDR）與SSD需求被擠壓，不僅面臨供貨量縮減，也面臨單價上漲，也使得電腦、筆電等製造商10月因記憶體單價上升而承壓，消息指出，製造商擬考慮明年推出的產品，恐比今年上調20%的價格，以反映大幅增加的成本。

韓國媒體ZDNET KOREA報導，記憶體價格現階段的上漲主要由所有與AI相關的公司推動。大型企業競相宣布未來三年每年將使產能與吞吐量翻倍，主要供應商也正將重心集中於HBM的生產。

5月下旬至6月上旬期間，三星電子、SK海力士、美光等主要DRAM供應商通知PC（電腦）製造商DDR4產品的停產時程，同時宣布現有產品價格上調。

一名海外PC製造商表示，今年9月下旬開始的記憶體漲價，性質與去年6月前後的漲價完全不同。從第四季開始，電腦用記憶體價格波動幅度變大，現在是每十天就跳漲兩倍的狀況。

他說，記憶體和SSD的供應單價都在上漲，「即便我們願意以這些價格下單，仍買不到想要的數量。明年即使是大型公司，也可能最多只拿到訂購量的一半。」

ZDNET KOREA指出，PC製造商目前正承受虧損，由於無法即時將記憶體與SSD等原材料的成本上漲反映在產品售價上。

該位PC製造商說，電腦製造商對成本都非常敏感，成本上漲0.01美元都很在意，若成本一次上漲數十美元，自然會變成虧損。也就是說，自10月起生產的 電腦，在製造階段就已經處於虧損狀態，但這些增加的成本無法即時反映到市場售價中。

PC製造商表示，「尤其是記憶體、SSD、處理器（CPU）和電池等筆電核心零組件的供應單價都在上漲。明年推出的新產品至少要漲價20%，我們也必須迅速停產現有產品。」

目前能解決這項問題的方法只有兩種，一是主要記憶體廠商增加一般桌上型電腦DDR5、筆電LPDDR5的產量；二是有新的供應商加入市場。

然而，主要記憶體廠商更傾向於提高HBM等高附加價值產品的產量，因為這些產品需求穩定且單價高，而非提升一般記憶體產能。記憶體是組成電腦的核心元件之一，且無可替代，如果記憶體供應減少，電腦的生產數量可能被迫縮減，甚至停產。

該名製造商補充，雖然IDC、Gartner等全球研調機構略微下調了明年的電腦出貨預估，但實際上，因記憶體供應限制，出貨量可能下降得更多。

