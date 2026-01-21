記者共諜、黃國昌拿機密 高揚凱：恐非偶然

民進黨大安文山區議員擬參選人高揚凱21日發文示警，「黃國昌、羅智強為什麼動員起來了？很難讓人相信這是偶然。」（圖/高揚凱臉書）





高揚凱質疑，黃國昌、羅智強為什麼動員起來了？近日，中天記者林宸佑被檢方依國安法逮補，除了帳戶有不明金流外，也涉嫌引誘國軍人員拍攝對中共效忠影片，引起社會譁然，本是第四權的媒體人開始效忠紅色政權後，我們國人究竟被假新聞蒙蔽了多久。

高揚凱續指，就這麼剛好的時間，黃國昌攜出機密資料，在毫無監視的情況下長達42秒，最後居然以「只是疏忽」來搪塞他的不當行為；羅智強甚至公開指控維護國安的行為是「烏龍辦案」，甚至指涉檢方針對性偏頗辦案，但羅大立委在國安問題上操作輿論，企圖影響社會輿論，其實這才是其口中標準的未審先判。





「守護自己家鄉，是普世信仰！」高揚凱批評，一個馬德，居然讓兩個立法委員動了起來，很難讓人相信這是偶然，大家靜看後續還有多少人會參加這局，也要相信我們身為台灣人的韌性跟行動力。