記者問高市早苗是否該「收斂發言？」 小野田紀美回嗆被網讚爆

小野田紀美昨天在記者會上回嗆記者的言論，被許多日本網友讚爆。（翻攝自小野田紀美臉書）

日本首相高市早苗先前論述「台灣有事」言論後，引起中國強烈反彈，陸續實施許多外交措施反制。昨（23）日例行內閣會議後的例行記者會上，有位記者詢問高市是否該「收斂發言？」日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美回嗆，「一個國家清楚表達自身立場，不揣測他國的心意，且坦率說出自己的想法是非常重要的事，我認為今後仍應繼續這樣做。」

不滿高市「台灣有事」言論 中國狂祭反制手段

中國不滿高市早苗的發言，近期不斷祭出外交反制手段，包含建議中國人暫時別前往日本、拒絕水產品進口等等，明年1月上野動物園的貓熊也將全數返還中國，日本可能出現「零貓熊」的狀態，種種跡象都能看出雙方緊張局勢持續升溫。

昨天例行內閣會議後的例行記者會上，有位記者認為，現在日中關係已惡化到前所未有的程度，導致國家利益正受到損害，面對這些經濟層面的損失，政府是如何看待的？高市首相是否該收斂發言？

記者追問日中惡化 小野田紀美回嗆引熱議

小野田紀美直接回應「完全沒有這種事。」該位記者持續追問，「即使日中關係惡化、造成經濟損失，您也認為完全無所謂嗎？」小野田紀美再回「沒有特別的評論。」記者不死心又問「沒有任何想要改善關係的意願或決心？像過去改善日中關係，難道都沒有要反省嗎？」小野田紀美回嗆，「一個國家清楚表達自身立場，不揣測他國的心意，且坦率說出自己的想法是非常重要的事，我認為今後仍應繼續這樣做。」

小野田紀美此番發言曝光後，引起許多日本網友留言讚爆，「不需要記者的感受。我會把這種人稱為偽記者。」「高市內閣非常謹慎，從不隨意表達個人意見。他們恪守官方立場，從不屈服於記者的無端挑釁。」「說得太對了，像你這樣的記者為什麼要表達自己的觀點呢？」「我一直很納悶為什麼不能直接封鎖他們，這純粹是浪費時間。」「這真是有史以來最強大的政府。」「記者們，認清自己的位置！如果想表達意見，應該在社群媒體上發文或去做評論員。」

