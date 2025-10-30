記者問「豬養大了不殺會怎樣？」農業部官員神回一句網笑翻

鄉民中心／唐家興報導

非洲豬瘟記者提問：「豬養大了不殺會怎樣？」，農業部官員神回「豬會變大」掀笑潮。（圖／翻攝自Threads）

台中梧棲養豬場日前爆出非洲豬瘟首例，全台養豬業者人心惶惶。為穩定民心，非洲豬瘟中央災害應變中心近日召開多場記者會。然而，其中一場記者會上，有記者脫口問出：「豬養大了不殺會有什麼影響？」這句話意外成為網路熱議焦點。

農業部官員當時笑著回答：「肉質不至於會有差異，但豬會變比較大（笑開懷），脂肪也會比較厚。」這段問答影片曝光後，瞬間登上PTT熱門討論，Threads平台上也有網友瘋傳，掀起一波全民「豬學哲學」的爆笑風暴。

PTT網友狂酸：不是養寵物吧？

在PTT HatePolitics板上，一名網友以「記者：豬養大了不殺會有什麼影響？」為題發文，內容重現記者與官員的對話。貼文一出，網友留言如雪片般湧入，酸度爆表。

一名網友特別在PTT的HatePolitics板上，以「豬養大了不殺會怎樣？」為題發文。

有網友直接點破現實：「不然是養來當寵物的？豬農不用生活是不是？」、「小時不讀書，長大當記者。」也有留言冷嘲熱諷：「會變成問這種蠢問題的記者。」

更有專業網友指出：「豬超過120公斤換肉率會變差，利潤變少。」、「不殺就虧錢啊，飼料、空間都在燒錢。」不少人還延伸諷刺：「跟公司養記者一樣，浪費錢啊^^。」

網友神解釋：不只是肉質問題，是整個產業鏈會卡死

除了玩笑與酸言，也有網友理性分析問題背後的經濟層面。有網友指出：「豬不殺會打亂產業鏈，舊豬不賣、新豬不來，豬舍空間有限，會影響下一輪生產。」

另一位留言寫道：「養豬場要周轉，賣掉豬才能讓母豬再受孕。不殺豬，飼料成本增加、空間不足、還可能讓公豬打架、染病。」

也有網友點出更深層的問題：「記者問的應該是政策影響，不是單純肉質吧？農業部官員也有點在裝傻。」

爆笑中帶著無奈：記者問題成為全民玩梗素材

許多網友忍不住以幽默回應：「會長更大啊！」、「豬養大不殺就會去當記者。」、「這是豬界版的哲學問題。」甚至還有人貼上搞笑圖片與「連勝文」迷因助攻，讓整串留言笑料不斷。

也有理性聲音緩頰：「也許記者只是想引出產業影響的答案啦，大家別太兇。」但多數人仍認為，這場非洲豬瘟記者會，已被這句「豬養大不殺」徹底搶鏡。

結語：嚴肅議題意外變成全民脫口秀

原本關於非洲豬瘟防疫的嚴肅議題，因一句脫口而出的提問，意外引發民眾對「媒體專業」與「官員回應」的雙重吐槽。從農業經濟到網路梗文化，全民都參與這場「豬與人」的趣味辯論。

正如一名網友幽默總結：「豬養大不殺會變什麼？會變成今天的網路熱門新聞。」：這場突發的「豬問哲學」，或許正說明了：有時比病毒傳得更快的，是笑話本身。

