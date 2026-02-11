記者問「高市早苗大勝恐讓日本危險」，小泉進次郎神回：難道選輸比較好？圖／翻自《法廣》

本月8日日本眾議院選舉，執政的自民黨大勝，讓首相高市早苗繳出漂亮成績單。10日防衛相小泉進次郎舉行記者會時，面對記者質疑「高市帶領自民黨勝選，恐釀日本安全疑慮」，小泉的「神回答」意外引發網友關注。

小泉一句「難道選輸就國家安全了？」 記者語塞

《日本電視台》記者細川惠里在記者會上向小泉詢問：「隨著自民黨勝選，高市強化了政權基礎，未來與中國的交手，將對安全保障造成什麼影響？這是否會在安全保障上引發疑慮？」接著小泉反向記者提問：「我跟您確認一下，您提問的意思是說，在政權根基穩固後，會造成國家安全隱憂嗎？」

記者回說：「不不，我的意思是『假設』，現在政權基礎強化後，未來會不會造成日中對抗更激化的局面？」接著小泉嗆辣回道：「所以說，選輸比較好嗎？就不會有國家安全疑慮嗎？」

記者一度被問到語塞，停頓了約30秒，後來記者調整問題再問：「假設對方展現更強硬的對抗姿態，是否有這方面的安全疑慮。」小泉則不客氣回：「我還是不太了解你問題的主旨。」不過他強調，作為民主國家，執政黨在選舉中向國民說明強化安全保障政策、改善自衛官待遇等主張，並獲得強而有力的支持，這應該被視為正面的結果。

網友們看到小泉如此強勢的發言，紛紛直呼：「進次郎真的進化了！」、「我現在越來越愛他了。」、「這記者的發問有點白目。」

小泉提修憲 支持公投程序

另一方面，小泉也提到日本修憲的問題。他指出修憲是自民黨的基本方針，並表示「黨內沒有反對修憲的人，應儘早向國民提供能促成公投的機會。」小泉強調，無論贊成修憲的人，還是反對的人，都可以表態，也希望相關程序能儘早啟動，他還稱：「大概沒有如此長時間未修憲的國家吧。」

至於增加防衛費用，小泉指出：「我認為，對於進行必要的投資，在眾院選舉中收到不少積極反應。」



